الجولة الثانية من «كروية بلدية دبي» تنطلق اليوم



تتواصل منافسات بطولة كرة القدم في بلدية دبي، اليوم، قبل أن تأخذ الفرق الستة المشاركة في البطولة راحتها، حيث يشهد ملعب بلدية دبي بمنطقة القرهود بدبي مباراتين في انطلاق الجولة الثانية للبطولة، في المباراة الأولى والتي ستقام عند السادسة وخمس وأربعين دقيقة يلتقي فريق مؤسسة تنظيم وترخيص المباني مع فريق مؤسسة البيئة والصحة والسلام، وتعقبها في السابعة والنصف المباراة الثانية وتجمع بين فريق مؤسسة النفايات والصرف الصحي مع فريق قطاع التخطيط والحوكمة.

وكانت قد أقيمت الاثنين الماضي مباراتين في انطلاق مباريات البطولة التي تنظمها بلدية دبي بمشاركة 6 فرق تم تقسيمها لمجموعتين ويمثلها أكثر من 60 لاعباً من الموظفين والعاملين في مؤسسات وقطاعات بلدية دبي، وحقق فريق قطاع خدمات الدعم المؤسسي فوزاً عريضاً على فريق مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف لمؤسسة البيئة، وكان لنجم فريق قطاع الخدمات اللاعب عادل شامبيه النصيب الأكبر بتسجيله 5 أهداف وزميله عبدالله المرزوقي الهدف السادس، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق مؤسسة البيئة اللاعب سعود فيصل، وأدار المباراة الحكم حميد الشامسي.

وخصصت اللجنة المنظمة جائزة لأفضل لاعب وكانت من نصيب اللاعب عادل شامبيه، وقدم الجائزة وليد الشيباني، وبحضور محمد الريس مدير إدارة استراتيجية ومشاريع النفايات.

وفي المباراة الثانية نجح فريق مؤسسة المرافق العامة في تحقيق الفوز المستحق على فريق قطاع التخطيط والخدمات والحوكمة بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، حيث سجل لاعب النصر السابق كاظم علي هاتريك وهدفين للاعب نزار بسام وهدف للاعب علي الظاهري، بينما سجل هدفي فريق التخطيط اللاعبان حسن قواقنة وعبدالله الحمادي، وأدار المباراة الحكم حميد الشامسي، وفاز بجائزة أفضل لاعب كاظم علي، وحضر المباراة محمد فريدوني مدير إدارة التسويق.