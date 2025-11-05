فينوس ويليامز.. 45 عاماً و33 موسماً على التوالي في عالم التنس



تخطط لاعبة التنس الأمريكية فينوس ويليامز لخوض موسمها الـ33 على التوالي في جولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، حيث ستبدأ من بطولة أوكلاند، التي تقام في يناير.

وذكر منظمو بطولة أوكلاند، الأربعاء، أن وليامز (45 عاماً) يفترض أن تشارك في البطولة التي تقام في الفترة من 5 إلى 11 يناير المقبل.



وأشار المنظمون إلى أن وليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، تستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام في يناير أيضاً، وهي البطولة التي خسرت فيها المباراة النهائية مرتين.



دخلت ويليامز أول بطولة محترفة لها عام 1994 في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ولعبت في ما لا يقل عن بطولتين من بطولات رابطة محترفات التنس في كل موسم منذ ذلك الحين، حسبما ذكرت الرابطة.



وكانت آخر بطولة شاركت فيها هي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في أغسطس، وخسرت أمام كارولينا موتشوفا، المصنفة الحادية عشرة في البطولة، في الدور الأول.