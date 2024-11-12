«الرياضات الجوية» يستعرض تحضيرات «دولية دبي للقفز بالمظلات»



استعرض اتحاد الإمارات للرياضات الجوية آخر الاستعدادات لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، وذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة يوسف الحمادي، مدير اللجنة المنظمة، وبحضور محمد يوسف نائب مدير اللجنة، وأعضاء اللجنة المنظمة وذلك بمقر الاتحاد بدبي. وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الأمور المتعلقة بالأمان والسلامة لجميع المشاركين والمشاهدين وخط السير والأمان الخاصة بالتسابق والخطوط المسموح فيها بالهبوط وتحديد الشروط الخاصة بالسلامة في الحالات الطارئة.

واستهل الاجتماع بكلمة يوسف الحمادي والتي رحب فيها بالحضور ونقل تحيات نصر النيادي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، معرباً عن ثقته في أن جهود اللجان العاملة ستسهم في نجاح عمل اللجنة المنظمة العليا ومن ثم البطولة وإبراز مكانة دبي على الساحة الرياضية الدولية.

وأكد محمد يوسف أن اللجنة المنظمة ستتابع اجتماعاتها بشكل دوري حتى موعد البطولة لمراقبة خطوات العمل التنفيذي كل في موقعه وتذليل أي عقبات قد تواجه مختلف اللجان العاملة وفرق العمل اللوجستية وذلك في إطار السعي لتقديم نسخة استثنائية مميزة لجميع المشاركين والمتابعين على حد سواء.

واختتم الاجتماع بتوزيع المهام والمسؤوليات على اللجان والأفراد ووضع خطط زمنية للتنفيذ لضمان جاهزية الحدث، الذي يتوقع أن يجذب مشاركين دوليين وحضوراً جماهيرياً كبيراً سيما وأنه يتزامن مع احتفالات دولتنا الغالية بالعيد الوطني.