6 لاعبين يمثلون «ألعاب القوى» في «دورة التضامن الإسلامي»



أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد مشاركة 6 لاعبين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025»التي تحتضنها المملكة العربية السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر الحالي.

وأكد الاتحاد في بيان أن القائمة تضم إيمانويل باميديلي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، ومعاذ فوزي، وعبدالقدوس أحمد علي.



وقالت الوازنة فلاح، رئيسة لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الاتحاد، إن المنتخب يتطلع إلى إنجاز جديد، بعد حصد 6 ميداليات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، والمتمثلة بذهبيتي سباقي 100، و400 متر للشابات، وذهبية التتابع، بالإضافة إلى فضيتي 200 و400 متر، وبرونزية «رمي المطرقة»، وقبل ذلك إحراز 6 ميداليات أيضاً في البطولة العربية للناشئين والناشئات بتونس.



وأوضحت أن المنتخب يخوض التحدي الجديد بأفضل درجات الجاهزية بعد مراحل متدرجة من الإعداد مع الأجهزة الفنية المختصة، مشيدة بجهود الأندية والمؤسسات المختلفة في توفير الظروف الملائمة أمام اللاعبين واللاعبات، لتنفيذ برامج التدريبات المتنوعة، والمشاركة في البطولات.



«المواي تاي» يختار 4 لاعبين للبطولة



وأعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، اعتماد مشاركة 4 لاعبين ضمن منتخبنا الوطني للمواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية من 7 إلى 15 نوفمبر الحالي.



وأوضح في بيان أن القائمة تتألف من إلياس حبيب علي «وزن 81 كجم»، ومحمد مرضي «وزن 67 كجم»، وإبراهيم بلال «وزن 63 كجم»، وزينب بوحمادة «وزن 55 كجم».



وأشار الاتحاد إلى أن منتخبنا الوطني أكمل استعداداته للمشاركة في المنافسات المقررة، بمعسكر خارجي أقيم في تايلاند، تضمن برامج تدريبية متنوعة لرفع جاهزية اللاعبين.



وأكد طارق المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن المشاركة ضمن استراتيجية الاتحاد، لتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في المحافل الخارجية، بعد نتائج إيجابية سابقة، ونجاحات عالمية كبيرة، بما يجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قيادتنا الرشيدة.