3 مسافات في «نخيل بالم رن 2025»



أعلنت «نخيل»، التابعة لــ«دبي القابضة للعقارات» والمطور العقاري لـ«نخلة جميرا»، عن رعايتها لـ«نخيل بالم رن» لعام 2025، السباق السنوي للجري يقام في أحد أشهر معالم دبي، يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، ويتيح للمشاركين من جميع الأعمار فرصة خوض تجربة رياضية ممتعة وسط الأجواء الساحلية الفريدة لـ«نخلة جميرا».



يشمل السباق ثلاث مسافات مختلفة قدرها 3 و 5 و 10 كيلومترات.



سينطلق المتسابقون من «ذا بورد ووك» في نخلة جميرا، ويتبعون مساراً خلاباً على طول حافتها الخارجية، مطلاً على الخليج العربي ويوفر إطلالات بانورامية على نخلة جميرا، وجميرا برج العرب، وأفق دبي المتميز. ويجسد هذا المزيج الرائع بين المشاهد العمرانية والساحلية، التزام «نخيل» الراسخ بابتكار وجهات تُشجّع على تبني أسلوب حياة متوازن وتُعزّز روح الترابط بين أفراد المجتمع.



وسيحصل جميع المشاركين في السباق على ميدالية، وشهادة مشاركة إلكترونية، وقميص تذكاري، بالإضافة إلى تذكرة ركوب قطار «مونوريل نخلة جميرا». ولضمان تجربة سلسة وممتعة، يُنصح جميع المشاركين بركن سياراتهم في بالم جميرا مول واستخدام قطار المونوريل للوصول بسهولة إلى منطقة الانطلاق والنهاية، مما يضمن لهم الاستمتاع بهذه التجربة منذ اللحظة الأولى.



وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «بصفتها المطور العقاري لـ«نخلة جميرا» وراعٍ لسباق «نخيل بالم رن»، تلتزم «نخيل» بابتكار مساحات تعزز الصحة والنشاط وتدعم جودة الحياة. ويجسد هذا الحدث روح مجتمعنا ويحتفي بالوجهات العالمية الرائدة لمدينتنا. ومن خلال دعم مثل هذه المبادرات الرياضية المفتوحة للجميع، نشجع السكان والزوار على تبني نمط حياة صحي والاستمتاع في الوقت نفسه بالمناظر الطبيعية الرائعة لنخلة جميرا».