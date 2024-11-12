بتوجيهات منصور بن محمد.. خلوة دبي للرياضة في متحف المستقبل اليوم

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في متحف المستقبل بدبي صباح اليوم، «خلوة دبي للرياضة» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، بمشاركة صنّاع قرار ومختصين ونجوم رياضيين من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025 - 2033 من خلال تعزيز الإنجازات والشراكات مع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين والقطاع الخاص والاستثمار الأمثل للموارد، وكذلك استقطاب وتطوير الموهوبين، وغيرها من المحاور التي ستكون محور النقاشات التي ستشهدها الخلوة.

يشارك في الخلوة أكثر من 100 شخصية من الوزراء والمديرين العامين في الدوائر الحكومية المحلية ذات العلاقة بالرياضة، وكذلك رؤساء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم بدبي ورؤساء ومديري شركات خاصة وأكاديميات رياضية ومنظمي فعاليات ونجوم رياضة من أصحاب الإنجازات الرياضية الكبيرة، حيث تم توزيع المشاركين حسب تخصصاتهم ومجالات عملهم على 6 طاولات حوارية تختص كل منها بأحد المحاور الستة للخلوة، وهي: الرياضات المجتمعية، البنية التحتية الرياضية، استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، الأندية الرياضية، كرة القدم، المواهب الرياضية.

وتنطلق أعمال الخلوة بكلمة خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، تليها جلستان حواريتان يتحدث في الأولى معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، وعبدالله سعيد النابودة، مالك فريق دبي لكرة السلة، فيما يتحدث في الجلسة الثانية عدد من نجوم الرياضة القارية والعالمية في مختلف الرياضات، والذين يعيشون في دبي ويعملون فيها، وهم: أسطورة فنون القتال المختلط وبطل العالم الروسي حبيب نور محمدوف، والفرنسي باتريس إيفرا القائد السابق لمنتخب فرنسا لكرة القدم ونجم أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس ومارسيليا سابقاً والفائز بألقاب عديدة في الدوري والكأس في مختلف الدوريات الأوروبية، وفادي الخطيب نجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة سابقاً، والذي شارك عدة مرات في بطولة العالم وكأس العالم لكرة السلة، وسانيا ميرزا نجمة التنس الهندية العالمية الفائزة بلقب الزوجي عدة مرات في بطولات الجائزة الكبرى، وهارباجان سينغ قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقاً بطل كأس العالم مرتين.

كما سيكون بين المشاركين في جلسات الخلوة النجم باكاري سانيا اللاعب السابق لمنتخب فرنسا وناديي أرسنال ومانشستر سيتي لكرة القدم والفائز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، والنجم العراقي نشأت أكرم الذي لعب لعدد من أهم الأندية العربية وناديي تفينتي الهولندي وداليان الصيني والفائز بكأس آسيا لكرة القدم 2007 مع المنتخب العراقي.

وقال خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: خلوة دبي للرياضة تعد ركيزة أساسية في عملنا للمرحلة المقبلة، لأننا نؤمن أن للجميع دوراً في تحديد الأولويات والمنجزات خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق المزيد من النمو والتطور للقطاع الرياضي، ونحن نعمل على أن يكون القطاع الرياضي متطوراً بدرجة متساوية مع جميع القطاعات في دبي ودولة الإمارات في مختلف المجالات، وهو أمر يتضمن عقد شراكات وتعاوناً مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك المنظمين والاتحادات الرياضية الدولية ونجوم الرياضة والأكاديميات والمستثمرين.