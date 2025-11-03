فضية وبرونزية لمنتخبنا في مونديال الرماية البارالمبية 2025 بالعين



تختتم مساء غد الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025 بمدينة العين، التي تقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم هيئة لأصحاب الهمم في نادي العين الفروسية والرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.



وضمن منافسات البطولة، أضاف منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية ميداليتين جديدتين «فضية وبرونزية»، ضمن منافسات البطولة، حيث فاز الفريق المكون من البطل سعيد البلوشي، والبطل سيف الظاهري، والبطل عبد الله الأحبابي بالمركز الثاني والميدالية والفضية في مسابقة البندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد، الفئة SH2 مختلط للفرق، بتحقيق 1861.1 نقطة، وفاز الفريق المكون من البطل عبد الله سلطان العرياني، والبطل سيف النعيمي،

والبطل عبيد الدهماني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة البندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 مختلط للفرق، بتحقيق 1824.6 نقطة في المسابقة الأولى «البندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد الفئة SH1 مختلط»، فاز الفريق التايلاندي المركز الأول والميدالية الذهبية، بتحقيقه 1827.6 نقطة، فيما فاز فريق الولايات المتحدة بالمركز الثالث والميدالية الفضية، بتحقيقه 1825.1 نقطة. وفي المسابقة الثانية «البندقية 50 متراً سكتون وضعية الراقد الفئة SH2 مختلط للفرق»، أسفرت عن فوز الفريق التايلاندي بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 1781.3 نقطة، وجاء الفريق الصيني في المركز الثالث والميدالية البرونزية، محققاً 1850.3 نقطة.



من جهته، أكد سيف النعيمي مدير نادي العين لأصحاب الهمم، وعضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن منافسات كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، تجمع أفضل الرماة من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي لهذه البطولة للمرة الثامنة على التوالي، تعكس نجاح الدولة وإمارة أبوظبي وهيئة زايد لأصحاب الهمم في التنظيم الاحترافي. وأشار إلى أن الخبرات التي اكتسبتها اللجنة المنظمة، وكافة اللجان الفنية، مكنت من إخراج البطولة بشكل متميز، مضيفاً أن النجاح التنظيمي لهذا الحدث، يعزز ما تحقق في البطولات السابقة، معبراً عن تقدير الهيئة للدعم الكبير من مجلس أبوظبي الرياضي، وكافة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.



وأشاد النعيمي بالمستوى المتميز لأبطال منتخب الإمارات للرماية البارالمبية، الذين نجحوا في الحصول على مجموعة من الميداليات المرموقة، قبل اليوم الأخير من المنافسات، تضمنت خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الإصرار والعزيمة، ويضع الإمارات في صدارة المنافسة على الساحة العالمية لرياضة أصحاب الهمم، ويعزز من رفع علم الدولة على منصات التتويج، وتحقيق الأرقام القياسية الشخصية والعالمية.



من جانبها، حرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الاستجابة لطلب بعض الوفود المشاركة، ولأعضاء اللجان الدولية العاملة والحكام بالبطولة، لتنظيم عدد من الزيارات السياحية والرحلات لمعالم مدينة العين، منها جبل حفيت، ومضمار العين لسباقات الهجن ومنطقة النباغ، وسوق القطار ة التراثي، ومتحف الشيخ زايد بمستشفى الواحة، والمراكز التجارية، الأمر الذي لاقى استحسان الجميع، وعبّروا عن بالغ سعادتهم.