وزارة الرياضة و«الأولمبية الوطنية» تحتفلان بيوم العلم



نظمت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية احتفالية يوم العلم في مقر اللجنة بدبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بالوزارة، وعدد من رؤساء وأعضاء المجالس والاتحادات والأندية الرياضية، وبمشاركة عدد من فرق العمل في الوزارة واللجنة.

شارك في الاحتفالية أكثر من 20 بطلاً من أبطال الإمارات المتوجين بـ31 ميدالية ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها مملكة البحرين مؤخراً، حيث حققوا المركز الأول عربياً والثامن على مستوى آسيا، في إنجاز تاريخي جديد للرياضة الإماراتية.



ورفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي علم دولة الإمارات أمام مقر اللجنة، للاحتفال بـ«يوم العلم» الذي تحتفي فيه دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، برمز الاتحاد ووحدته، حيث سادت الفعالية أجواء وطنية جسدت معاني الفخر والانتماء والولاء للوطن والالتفاف حول قيادته.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تجسد روح الاتحاد وتوحد القلوب حول رمز الوطن، مشيراً إلى أن احتفالية هذا العام تحمل بعداً خاصاً بوجود أبطال الإمارات الذين رفعوا علم الدولة في المحافل الآسيوية، وحققوا إنجازاً نوعياً يضاف إلى مسيرة الرياضة الإماراتية.



وقال معاليه: «يوم العلم هو يوم الوفاء للوطن والقيادة، ويوم الفخر بالمنجزات التي حققتها دولة الإمارات في ظل رؤيتها الطموحة. واحتفالنا اليوم مع أبطال الإمارات الذين حققوا نتائج تاريخية ورفعوا علم الوطن في البحرين يرسخ المعنى الحقيقي للانتماء، ويؤكد أن كل إنجاز رياضي يكتب صفحة جديدة في سجل الوطن المشرق، وأن الرياضة ستظل جسراً يجمع أبناء الإمارات على المحبة والانتماء والطموح نحو المراكز الأولى».

واختتمت الفعالية الوطنية بالتقاط صورة جماعية لمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وأبطال الإمارات المشاركين في الاحتفالية، في مشهد رمزي يجسد التقاء راية الاتحاد بإنجازات أبنائه الذين رفعوا علم الدولة عالياً في ساحات التنافس الرياضي.