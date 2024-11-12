سالم عبدالرحمن بطل العرب للشطرنج السريع

أحرز الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، المركز الأول في بطولة الشطرنج السريع ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.



وجاءت صدارة سالم بعدما سجل 5.5 نقاط في 7 جولات، متساوياً مع 3 لاعبين هم الجزائري بلال بالحسن الذي جاء في المركز الثاني والمصري أدهم فوزي الثالث والسوري مازن فندي، وتساوى 3 لاعبين برصيد 5 نقاط هم المصري حامد وفا والأردني لؤي سمير واليمني خالد وليد.



وفي منافسات السيدات للشطرنج السريع، فازت المصرية جوي روماني بالمركز الأول بعدما سجلت 6.5 نقاط متساوية مع مواطنتها شاهندة وفا التي جاءت في المركز الثاني، وأحرزت روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالميدالية البرونزية برصيد 5 نقاط.



ورفع لاعبو ولاعبات الإمارات رصيدهم إلى 5 ميداليات ملونة منها ذهبية وفضية للاعب سالم عبدالرحمن في الخاطف والسريع وفضية وبرونزية للاعبة روضة السركال في السريع والخاطف وبرونزية عنود عيسى لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في الشطرنج الخاطف.



وقالت خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج، رئيس اللجنة النسائية منافسات البطولة إن البطولة حققت العديد من المكاسب على المستوى الفني والتنظيمي والإداري.