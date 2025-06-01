تعادل مثير يخلط أوراق صدارة «دبي المفتوحة للشطرنج»

حسم التعادل مباراة القمة بين الأذري محمد مرادلي، حامل اللقب والروسي ألكسي غريبنيف، لحساب الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار وتختتم منافساتها الأربعاء المقبل.

وخلط التعادل المثير بين مرادلي وغريبنيف أوراق الصدارة، حيث التحق بهما 3 لاعبين آخرين بنهاية الجولة الرابعة في المركز الأول هم: الهندي نيهال سيرين المصنف الأول، ومواطناه سوبرامانيام بهاراث وكريشنا روهيث ولكل منهم 3,5 نقاط في رصيده.

ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الجولة الرابعة، فوز نيهال سيرين على الإسرائيلي يائير بارخوف، وفوز كريشنا روهيث على مواطنه الهندي إنيان با، وفوز بهاراث على مواطنه إيلامبارث. على صعيد لاعبي الإمارات، حقق بطل العرب عمران الحوسني تعادله الثالث في البطولة مع الأستاذ الدولي الأندوري سامويل تيموتي، وخسر إبراهيم سلطان من البيلاروسي أرتيوم.

ولحساب منافسات الفئة «ب»، انفرد لاعبان بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الرابعة (4 نقاط)، هما أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار بعد فوزه على الصيني يانغ جي، وأستاذ الاتحاد الدولي البنغالي رحمان سيد بفوزه على الهندي فندان ألنكار، فيما اكتفى لاعبنا أحمد فريد بالتعادل مع البنغالي ساجد مصطفى.

وتشهد الجولة الخامسة من البطولة في الفئة «أ» عدداً من المواجهات المثيرة بين كبار المصنفين، أبرزها على الطاولة الأولى بين المصنف الأول نيهال سيرين مع بطل النسخة الماضية محمد مرادلي، وعلى الطاولة الثانية يلتقي بهاراث مع غريبنيف، وعلى الثالثة روهيث مع الروسي ايفان زمليانسكي.

أما في الفئة «ب»، فيلتقي ألنكار ونيكوكار وجهاً لوجه على الطاولة الأولى في الجولة الخامسة، في لقاء مثير لفك الشراكة بينهما في الصدارة، ومن المتوقع أن تخلط هذه الجولة أوراق الصدارة من جديد، حيث يترصدهما 5 لاعبين يحتلون المركز الثاني بفارق نصف نقطة.

مباراة قوية

وقال غريبنيف، الذي يشارك في بطولته الرابعة على التوالي آخر 4 أسابيع - من بطولة روسيا للفرق في سوتشي التي بدأت أواخر أبريل، إلى بطولة آسيا الفردية في العين، وبطولة الشارقة ماسترز، والآن بطولة دبي المفتوحة، «جاءت المباراة قوية، حاولت الفوز بها للاستمرار في الصدارة لكن خصمي أظهر جاهزية كبيرة، ما جعل النتيجة تسير نحو التعادل».

وأكد اللاعب الروسي أنه رغم جدول المباريات المزدحم في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه على أتم الاستعداد لمواصلة أدائه القوي، وقال: «أنا بحالة جيدة، إنها بطولتي الرابعة على التوالي، لذلك أريد فقط أن أظهر أداءً جيداً في كل مباراة».

وتحظى بطولة دبي المفتوحة بتغطية واسعة من مختلف المواقع العالمية المتخصصة في الشطرنج، نظراً لمكانتها العالمية واستقطابها أفضل اللاعبين المصنفين، ولطالما شكلت إحدى المحطات المهمة في صناعة العديد من الأبطال، في مقدمتهم النرويجي اغنوس كارلسن، الذي بدأ مسيرته في عالم الشطرنج في سن مبكرة، وحصل على لقب أستاذ دولي كبير بعد مشاركته في بطولة دبي الدولية عام 2004، قبل أن يصبح بطلاً للعالم في الشطرنج عام 2013، واحتفظ بلقبه لسنوات طويلة قبل أن يتنازل عنه.

كما تولي المواقع الهندية اهتماماً بالبطولة نظراً لمشاركة عدد كبير من اللاعبين من الهند مثل الموقع المتخصص «تشيس بايز».