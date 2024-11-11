مشاركون في اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية يشيدون بالتنظيم المتميز للفعاليات الكبرى في الإمارات

أشاد مشاركون في اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية في أبوظبي، بالترتيبات التنظيمية والتسهيلات الفنية والإدارية التي قدمتها دولة الإمارات على صعيد الاستضافة بما يؤكد قدرتها الكبيرة في مجال تنظيم واستضافة الفعاليات، والأنشطة الرياضية المختلفة.

وأكد المشاركون في تصريحات لهم أن استضافة هذه الاجتماعات باحترافية عالية تسهم في إبراز دور الإمارات العالمي، وجهود اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في تنظيم مثل هذه الفعاليات.

فمن جانبه أوضح سامي حمد الدهامي، العضو الفخري في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة السابق أن دولة الإمارات نجحت في استضافة وتنظيم اجتماعات الاتحاد بطريقة مميزة.

وقال علي الدليمي، عضو اللجنة الفنية في المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، إن دولة الإمارات تستحق الشكر والتقدير لجهودها الكبيرة في استضافة اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية التي تستمر حتى بعد غد “ الأربعاء” وبذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح التنظيمي للحدث العالمي الكبير، لخدمة رياضة الآباء والأجداد.

وأثنى حمود بن علي الناصري، أمين السر العام في الاتحاد العماني للفروسية، على جهود دولة الإمارات البارزة في استضافة فعاليات اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية بوصفها حدثاً سعيداً للمنطقة العربية وفي ظل مشاركة خبراء ومختصين من جميع دول العالم.

وعبرت إيلينا تيرخوفا، الأمين العام لاتحاد الفروسية الروسي عن سعادتها بحضور اجتماعات الاتحاد الدولي للفروسية مشيرة إلى سعادتها بالتواجد في أبوظبي حيث كرم الضيافة في هذه المدينة الجميلة التي تتمتع بطقس رائع.