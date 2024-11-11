الرياضة في زمن ترامب.. مخاوف من تأثيرات محتملة على الأحداث الكبرى

دبي- موسى علي

إذا كانت أمريكا منقسمة بشدة حول إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للرياضة العالمية، وسط مخاوف كبيرة من تأثيرات محتملة.

وظهرت شخصيات رياضية بشكل بارز عقب إعادة انتخابه رئيساً، حيث ظهر لاعب الجولف برايسون ديشامبو ورئيسة "يو إف سي" دانا وايت على خشبة المسرح خلال خطاب فوزه في فلوريدا الأربعاء الماضي.

كان ذلك بمثابة تذكير بالعلاقات الرياضية للرئيس الجديد، قبل فترة ولاية ثانية، تستضيف خلالها بلاده كأس العالم لكرة القدم 2026، والألعاب الأولمبية 2028، ومن المقرر أن يكون لترامب حضور وتأثير واضحين للغاية في كليهما.. إذن ما التأثير الذي يمكن أن تحدثه بعض سياساته على المشهد الرياضي؟

هل تؤثر قواعد الهجرة على كرة القدم؟

وعد ترامب بالترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، واستكمال بناء جدار على طول الحدود الجنوبية للبلاد، والذي بدأ خلال فترة رئاسته الأولى.

ومن المقرر أن تؤدي مثل هذه السياسات إلى زيادة التوترات الدبلوماسية مع المكسيك، وهي شريك في استضافة كأس العالم 2026 (إلى جانب كندا)، وقد تؤدي إلى مخاوف بين المشجعين بشأن السفر بين البلدين.

خلال فترة ولايته الأولى، كانت هناك مخاوف من أن سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب، بما في ذلك حظر السفر على بعض البلدان، قد تكلف الولايات المتحدة حق استضافة البطولة للمرة الثانية.

وتعهد ترامب مؤخراً بإعادة فرض حظر السفر الذي منع الأشخاص من الدول ذات الأغلبية المسلمة، ومع ذلك، طمأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سابقاً، بأنه سيتم السماح لمشجعي الفرق المؤهلة بدخول الولايات المتحدة، وبدا رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، المعروف بقربه من ترامب، سعيداً بعودته إلى البيت الأبيض.

ترامب والألعاب الأولمبية

تمثل الولايات المتحدة أهمية بالغة بالنسبة لإنفانتينو، حيث تستضيف أيضاً النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية الموسعة حديثاً، والتي تضم 32 فريقاً في 2025، وبهدف توليد أموال كثيرة، فقد كافحت لجذب الاهتمام التجاري والإعلامي، أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية من قبل اتحاد اللاعبين العالمي.

تحتفل الولايات المتحدة بعيد ميلادها الـ 250 خلال نهائيات كأس العالم 2026، احتفالاً بذكرى توقيع إعلان الاستقلال عام 1776، ومنح الرئيس المزيد من الأضواء العالمية.

ويتضح قريباً ما إذا كانت بعض خطابات ترامب الأكثر إثارة للخلاف والتحريض حول المهاجرين، تجعل الشركات العالمية تفكر مرتين في رعاية الحدث خوفاً من الارتباط بالرئيس.

سيكون من المثير للاهتمام أيضاً معرفة ما إذا كانت خطط الألعاب الأولمبية، ستتأثر إذا كان هناك تكرار للاحتكاك الذي شهدناه في الماضي بين ترامب وبعض السياسيين الديمقراطيين الذين يشغلون مناصب قوية في كاليفورنيا.

السخرية من معاق

ربما يكون هناك أيضاً توتر مع المجتمع البارالمبي قبل لوس أنجلوس 2028، حيث نفى ترامب سابقاً الاتهامات بأنه سخر من مراسل معاق يعاني من حالة خلقية في المفاصل في تجمع حاشد في عام 2015، وبعد ثلاث سنوات، تم توبيخه أيضاً من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لقوله كانت دورة الألعاب البارالمبية في بيونغ تشانغ "من الصعب مشاهدتها".

ترامب والرياضة الروسية

اتهم معارضو ترامب بالتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع وجود روسيا حالياً في المنفى الرياضي بسبب حربها على أوكرانيا، يتساءل البعض عما إذا كان بإمكانه الضغط على هيئات مثل اللجنة الأولمبية الدولية لإنهاء الحظر المفروض عليها وإعادة المنافسين الروس.

وتعهد ترامب أيضاً بالتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وإذا أمكن تحقيق ذلك فقد يؤدي إلى عودة روسيا إلى الساحة الرياضية الدولية.

التعريفات الجديدة والرياضة

اقترح ترامب أيضاً فرض تعريفات جديدة بنسبة 10% على الأقل على معظم السلع الأجنبية، لخفض العجز التجاري، وقال إن الواردات من الصين يمكن أن تتحمل تعريفة إضافية بنسبة 60%.

قد تكون مثل هذه الحواجز التجارية وأي تعريفات انتقامية محتملة غير مفيدة للبطولات الرياضية مثل الدوري الأمريكي للمحترفين، الذي يحاول تنمية أعماله على مستوى العالم ويحرص على تنظيم المباريات في الصين مرة أخرى، من بين دول أخرى.

ربما تكون سياسة ترامب التجارية محرجة بالنسبة للفيفا، الذي حصل مؤخراً على شركة تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية الصينية هايسنس كأول شريك رسمي لكأس العالم للأندية العام المقبل.

هنا يتساءل البعض.. هل يمكن للتعريفات الجمركية على الواردات أن تجعل من الصعب على اللجنة الأولمبية الدولية العثور على رعاة للألعاب الأولمبية؟

تسييس الرياضة الأمريكية مرة أخرى؟

في فترة ولاية ترامب الأولى، كانت الرياضة والسياسة تتصادمان بانتظام في الولايات المتحدة، وبدا أن رئاسته أشعلت شرارة حقبة جديدة من النشاط الرياضي المكثف.

في عام 2017، كان ينتقد بشدة اتحاد كرة القدم الأمريكي واللاعبين الذين ركعوا خلال النشيد الوطني التقليدي قبل المباراة، احتجاجاً على التمييز العنصري ووحشية الشرطة تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي، وهي حركة بدأها لاعب الوسط السابق في سان فرانسيسكو.

واتهمهم ترامب بالافتقار إلى الوطنية، واشتبك مع عدد من كبار نجوم الرياضة الأمريكية، بمن فيهم أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس وستيفن كاري، ولاعبة كرة القدم ميجان رابينو، مع رفض بعض الفرق الدعوات إلى البيت الأبيض احتجاجاً على سياساته.

وبرز مدرب كرة السلة ستيف كير كصوت بارز للاحتجاج على تعليق ترامب لبرنامج اللاجئين الأمريكي.

وفي عام 2020، أطلق العديد من كبار النجوم - بما في ذلك جيمس - حملة تهدف إلى تشجيع المزيد من الأشخاص من مجتمعات السود على الإدلاء برأيهم في الانتخابات الرئاسية، التي خسرها ترامب بفارق ضئيل.

وشهدت الحملة الانتخابية لعام 2024 حصول كلا المرشحين الرئاسيين على دعم مجموعة من الشخصيات الرياضية. لن يكون من المفاجئ أن يتم تسييس الرياضة الأمريكية مرة أخرى، وإذا استخدم المزيد من الرياضيين منصاتهم للتحدث علناً عن مجموعة من القضايا الاجتماعية، فقد عاد ترامب الآن إلى البيت الأبيض.

ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن 95% من عشرات الملايين من الدولارات التي تبرع بها أصحاب الفرق الرياضية في الدوريات الاحترافية الكبرى في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ذهبت إلى حملات الجمهوريين والمرشحين واللجان الخارجية.

ويشير ذلك إلى أن المسؤولين عن الرياضة المحلية راضون إلى حد كبير عن ترامب، وأن الأحداث الرياضية الدولية الكبرى التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة هي التي يمكن أن يكون لها التأثير الأكبر لعودته.