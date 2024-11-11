«عربي الرماية» يمنح بن يعقوب العضوية الشرفية الدائمة



أهدى المهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحاد العربي للرماية، عبد الله بن يعقوب الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرماية السابق، والأمين العام للجنة التنظيمية للرماية السابق، العضوية الشرفية الدائمة للاتحاد العربي للرماية، وذلك تقديراً لجهوده الدؤوبة نحو تنمية وتطوير لعبة الرماية الآسيوية والعربية والخليجية لأكثر من عقدين، وكذلك تحقيق الميداليات الملونة في دورات الألعاب الأولمبية، والنقلة النوعية والعمل الاحترافي داخل أسرة الرماية العربية.

جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية، الذي عقد في الكويت، بحضور الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، والأمير خالد بن بندر بن مساعد آل سعود، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية، وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية.

وقال المهندس دعيج خلف العتيبي، رئيس الاتحاد العربي للرماية، إن الاتحاد العربي يقدر جهود عبد الله بن يعقوب الزعابي، التي قدمها للمكتب التنفيذي للاتحاد، والعمل المميز الاحترافي والخبرة الكبيرة، التي يتمتع بها، وله إنجازات وجهود واضحة في تعزيز الرماية العربية، وأيضاً الجهود التي بذلها خلال توليه منصب الأمين العام للجنة التنظيمية للرماية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، هذا إلى جانب مساهماته الكبيرة بالاتحاد الآسيوي، فضلاً عن تألقه وتميزه في شتى فنون الرماية، فهو عنوان للوفاء والامتنان.

من جانبه أكد عبدالله بن يعقوب أن حصوله على العضوية الشرفية من الاتحاد للرماية العربي ليس تتويجاً شخصياً له، بل تتويج للاتحاد الإماراتي للرماية من خلال الإنجازات، التي تحققت في فترة وجوده ومساهمته على المستوى المحلي والمستوى الخارجي.

ووجه الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية على هذا التكريم، وحرصه على حضوره عمومية الاتحاد العربي، والذي يأتي امتداداً لمنحه وسام الاتحاد الآسيوي والعضوية الشرفية قبل فترة، مشيراً إلى أن الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أثبت للعالم أن الألعاب الرياضية بكل أنواعها هي حجر الأساس للتواصل والتفاعل والتكامل، لتكون أحد عناصر القوة الناعمة.

كما وجه بن يعقوب الشكر إلى المهندس دعيج العتيبي، وأعضاء الجمعية العمومية الكرام لمنحه العضوية الشرفية للاتحاد العربي مدى الحياة، والذي سيكون دافعاً كبيراً للاستمرار في بذل الجهد، خلال الفترة المقبلة، لاستكمال مسيرة العطاء وتطوير ودعم رياضة الرماية، مشيراً إلى أن تجديد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرماية الثقة في المهندس دعيج العتيبي كرئيس للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة يعد مكسباً كبيراً للرماية الخليجية والعربية، وسيسهم في عملية التطوير وانتشار اللعبة.