روضة السركال تتصدر السيدات في «عربية الشطرنج»

تصدرت روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، فئة السيدات بعد الجولة الرابعة من بطولة الشطرنج الكلاسيكي ضمن بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج، والتي ينظمها الاتحاد العربي للعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من أصحاب الألقاب العربية والدولية من 18 دولة.



جاءت صدارة روضة السركال برصيد 4 نقاط بالعلامة الكاملة في 4 جولات، بعد فوزها على مريم عيسى لاعبة منتخبنا ونادي دبي للشطرنج تلتها المصرية شاهندة وفا برصيد 3.5 نقاط ثم مريم عيسى 3 نقاط في المركز الثالث متساوية مع الجزائرية لينا نصر والمصرية جوي روماني والجزائرية صابرين لاطرش بنفس الرصيد من النقاط.