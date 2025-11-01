برعاية حمدان بن محمد .. تحدي دبي للياقة يدشن نسخته التاسعة اليوم

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة التاسعة من تحدي دبي للياقة، المبادرة الرياضية الرائدة التي أطلقها سموه في عام 2017، بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، حيث تستمر فعاليات هذه المبادرة حتى 30 نوفمبر الجاري.

وتتضمن أجندة الأسبوع الأول قائمة متنوعة من الفعاليات الرياضية والأنشطة البدنية والعائلية، وآلاف الحصص والجلسات المجانية في مختلف أرجاء دبي، منها 30 مركزاً مجتمعياً مخصصاً للنشاط البدني.

وثلاث قرى للياقة وهي قرية دي بي ورلد كايت بيتش، قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة زعبيل، قرية بلدية دبي 30×30 للياقة في حديقة الورقاء، فيما تقام غداً الأحد النسخة السادسة من دبي للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد، إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية للمبادرة، برعاية دي بي ورلد وتقام على مسارين مختلفين:

مسار عائلي بطول 4 كيلومترات عبر وسط مدينة دبي، ومسار بطول 12 كيلومتراً يمر بمعالم بارزة مثل متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة. إلى جانب أماكن انطلاق مخصصة لأصحاب الهمم، ليجسد الحدث التزام التحدي بتعزيز المشاركة المجتمعية الشاملة.

وشهدت الدورة الماضية تسجيل رقم قياسي مع 37130 مشاركاً - أي زيادة بنسبة 85% مقارنة بالدورة الأولى، ومن المتوقع أن تتجاوز دورة هذا العام هذا الرقم التاريخي.

ستضيف منطقة حتّا الجبلية فعاليتيْن من أصعب سباقات التحدي في دبي نهاية عطلة هذا الأسبوع: سبارتان وادي هب حتا 2025 اليوم السبت، وتحدي الوحول حتا 2025 غداً الأحد. وتقدم الفعاليتان، اللتان تُقامان وسط جبال حتا الوعرة، تجربة استثنائية تختبر القوة والقدرة على التحمل والعمل الجماعي، مقدّمتين مغامرات لياقة لا تُنسى في قلب الطبيعة.

كما يمكن لعشاق الجري المشاركة في نصف ماراثون حديقة مشرف برعاية سكيشرز اليوم السبت، والذي يقدّم مسارات بطول 10 كلم، و5 كلم، و3 كلم داخل واحدة من أجمل الحدائق في دبي.

وينطلق اليوم أيضاً من منتجع لابيتا بدبي باركس آند ريزورتس سباق إبيك أرابيا للسيدات بعودة جديدة ضمن سلسلة سباقات مبتكرة مخصصة للسيدات من جميع مستويات اللياقة. ويُعد السباق الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للجري للسيدات على الجبال، حيث يحتفي بالقوة والتحمل والتعاون عبر مسارات بطول 1 كلم، للفتيات والسيدات من عمر 13 عاماً فما فوق، و5 كلم و10 كلم، للسيدات من عمر 18 عاماً فما فوق، ضمن أجواء خلابة بين الممرات الطبيعية.

وتعود فعالية كرانك هذا العام ضمن تحدي دبي للياقة 6 نوفمبر الجاري، لتقدّم تجربة ركوب دراجات فريدة من نوعها على مدرج مطار دبي الدولي، الذي يتحوّل إلى صالة رياضية للياقة في الهواء الطلق.

وستمنح الجلسة المشاركين تجربة مليئة بالطاقة والحماس بقيادة أفضل مدربي كرانك، على خلفية الطائرات وأنغام الموسيقى لتقدم تجربة تمرين عند شروق الشمس لا مثيل لها في المدينة.