منصور بن محمد يتوّج الفائزين في بطولة دبي بريميير بادل P1

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين من فئتي الرجال والسيدات في الدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1، التي أقيمت على استاد سوق دبي الحرة للتنس مساء اليوم الأحد.

ورحب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بضيوف البطولة الذين وفدوا إلى دبي من مختلف أرجاء العالم، مؤكداً أن دبي أصبحت وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية على مدار العام بما تضمه من بنية تحتية رياضية تشمل منشآت ومرافق متطورة ومجهزة وفق أحدث الأساليب العالمية.

وقال سموه إن نجاح البطولة يعكس البيئة الجاذبة في دبي والتي ساهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور، وأتاحت للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على النطاق الدولي من خلال تعزيز مكانتها كوجهة نموذجية في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة وما أثمره هذا الدعم من توفير البنية التحتية الداعمة للأحداث الرياضية الكبرى وتسخير السبل والمقومات كافة لإنجاحها.

وكرّم سموّه الثنائي، أرتورو كويلو وأوغستين تابيا والثنائي، بيا جونزاليس ودلفينا بيريا سينسي، كأبطال فئتي الرجال والسيدات على التوالي.

وأقيم حفل التتويج على الملعب الرئيسي في استاد سوق دبي الحرة للتنس، بعد أسبوع حافل بالمباريات الحماسية التي شارك فيها أبرز اللاعبين واللاعبات على مستوى العالم، للفوز بجوائز قدرها 1.89 مليون درهم.

وتولت شركة جالوب جلوبال، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تنظيم الدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1، والتي أقيمت في إطار شراكة بين اتحاد الإمارات للبادل، والاتحاد الدولي للبادل، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، وجولة بريميير بادل.

وحصد الثنائي كويلو وتابيا لقب الرجال بعد تحقيقهما فوزاً نظيفاً في أول مجموعتين بنتيجة 6-4 و6-3 على نظريهما فيدريكو تشينجوتو وأليخاندرو غالان، وذلك في مباراة نهائية قوية أمام أكثر من 5,000 مشجعٍ من عشّاق الرياضة في دبي.

ويأتي فوز الثنائي في نهائي البطولة في دبي بعد تحقيقهما 30 فوزاً متتالياً في مراحل التصفيات، حيث قال كويلو تعليقاً على هذا الفوز إنه حرص على الحفاظ على التركيز في كل مباراةٍ، مشيراً إلى أن الفوز يأتي نتيجةً طبيعيةً لذلك.

وفاز الثنائي جونزاليس وبريا سينسي بلقب السيدات بعد الفوز في أول مجموعتين بنتيجة 6-2 و6-3.

وقالت جونزاليس إنها لم تتوقع أن تقديم أداءً بهذا المستوى، خاصةً بعد العودة مؤخراً من الإصابة، معربة عن سعادتها بالأداء الذي قدمته بجانب دلفينا.

وتوجه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل بالشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة ودعمه المستمر لرياضة البادل في دبي، وهنأ الأبطال الأربعة كويلو وأوغستين وبيا ودلفينا على إنجازهم التاريخي في الدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1، معرباً عن أمله أن تشكل هذه الفعالية البارزة حافزاً لممارسة هذه الرياضة المميزة من قبل المواهب المحلية الشابة.

من جانبه، قال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي إن بطولة دبي بريميير بادل P1 نجحت في ترسيخ مكانتها بوصفها فعالية رياضية عالمية المستوى على جميع الأصعدة، بما يتماشى مع سمعة دبي المعروفة باستضافة أضخم الفعاليات الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن استقطاب أفضل اللاعبين واللاعبات من المنطقة والعالم إلى دبي يساهم في ازدهار مجتمعنا ونمو هذه الرياضة في الإمارة.

وتوجه إيفان موديا، مدير بطولة دبي بريميير بادل P1 والرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال بخالص الامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الكريمة للبطولة؛ وإلى القيادة الحكيمة والملهمة في دولة الإمارات، التي لم تذخر جهداً في دعم قطاع الرياضة في الدولة.

وأعرب عن شكره في الختام للشركاء بمن فيهم اتحاد الإمارات للبادل تنس، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، والاتحاد الدولي للبادل تنس، وجولة بريميير بادل.

وتولت سوق دبي الحرة مهمة الرعاية الرسمية للدورة الأولى من بطولة دبي بريميير بادل P1. كما حظيت البطولة بدعم كلٍ من علامات جوما وأديداس وصيدلية أستر وأويشو وجرينست بادل ونوكس.