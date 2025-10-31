أكبر قرية للياقة تفتح أبوابها على شاطئ كايت بيتش لاستقبال الزوار



تفتح قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة أبوابها، رسمياً، السبت، لاستقبال الزوار ومحبي الرياضة والنشاط البدني، وذلك تزامناً مع تدشين النسخة التاسعة من «تحدي دبي للياقة 30*30»، المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2017 بهدف تعزيز ممارسة النشاط البدني بين أفراد المجتمع وحثهم على تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً.



تُعد هذه القرية الأكبر ضمن فعاليات التحدي والأكثر تنوعاً في أنشطتها، إذ تقدّم تجارب شاملة تناسب جميع المستويات والاهتمامات، من ألعاب كرة القدم والسلة والكريكيت والكرة الطائرة الشاطئية إلى البادل وتمارين اللياقة واليوغا.



وتستقبل الزوار من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 3:00 عصراً حتى الـ 11:00 مساءً، ومن الساعة 7:00 صباحاً حتى الـ 11:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح الجميع فرصة المشاركة في أي وقت من اليوم. وتضم القرية مجموعة واسعة من مناطق التدريب، مثل تمارين هيت HIIT، ومسار العقبات، ومنطقة بيتش ووريور، بالإضافة إلى برنامج يومي من الحصص والجلسات الرياضية. الدخول مجاني بعد التسجيل في الموقع، مع إمكانية حجز الملاعب مسبقاً للراغبين في ممارسة أنشطة محددة.



وأكد يعقوب الزرعوني مدير تحدي دبي للياقة، أن قرية كايت بيتش من دي بي ورلد تتميز بتنوع أنشطتها وفعالياتها وتشهد سنوياً إقبالاً لافتاً من مختلف الفئات العمرية، حيث تتضمن أنشطة تناسب العائلات، ويصل معدل أعداد الزوار إلى 10 آلاف شخص يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.