منتخب بناء الأجسام يدشن مشاركته في «غرب آسيا» بالبحرين



وصلت إلى مملكة البحرين بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام منافساتها غداً السبت، بتنظيم الاتحاد البحريني لبناء الأجسام، وإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة. ويشارك منتخب الإمارات بنخبة من لاعبيه الدوليين ضمن بعثة يترأسها أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وزويد سالمين، المدير الفني للمنتخب، وبالجهازين الفني والإداري و22 لاعباً يمثلون الدولة في مختلف الفئات، هم: عبدالله فيصل البستكي، ومحمد البلوشي، ومهند الزعابي، وجاسم الهرمودي، وعبدالله المرزوقي، وحمد البلوشي، وثاني خميس، وخالد بخيت الفلاسي، ومروان البلوشي، وأحمد التميمي، وعمر المهيري، وعبدالله المري، ومحمد مسعود العوضي، وعلي ضاوي، وراشد الزعابي، وعبدالله الختال، وأحمد محمد علي، وطارق موسى، وعبدالله علي البلوشي، وحمد الحمادي، وخالد المطوع، وهاني العوضي.



من جهته تقدم أحمد جوهر بالشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للدعم والرعاية الكريمة، ما أسهم في جاهزية المنتخب للبطولة الحالية، مؤكداً أن لاعبي المنتخب في جاهزية عالية، وطموحاتهم تحقيق أفضل النتائج والميداليات بما يتناسب ومكانة الرياضة الإماراتية، خصوصاً بناء الأجسام، كما ثمن جهود المدير الفني زويد سالمين في تهيئة اللاعبين فنياً وذهنياً، متمنياً أن يستثمر أبطال الإمارات مشاركتهم في البطولة بإحراز ميداليات التفوق وتحقيق إضافة نوعية جديدة لبناء الأجسام الإماراتية في المنافسات الإقليمية والعالمية.