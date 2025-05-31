الإمارات تنافس في «عربية الطاولة» أغسطس المقبل

أعلن اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية لكل الفئات، والمقررة في المغرب أغسطس المقبل. وقال أحمد البحر، الأمين العام المساعد للاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، إنه سيتم إقامة معسكر إعداد خارجي للمنتخب المشارك في البطولة، حسب الخطة المقررة من الجهاز الفني.

وأوضح أن الموسم الحالي شهد منافسة كبيرة على الألقاب، وتتويج 4 أندية مختلفة بها، حيث فاز شباب الأهلي بدوري الرجال وكأس الإمارات، والنصر بدوري الشباب، والشارقة بدوري الناشئين، والوصل بلقب الأشبال. وأشار إلى فوز صلاح الدين عبدالحميد لاعب شباب الأهلي بلقب بطولة فردي الرجال الثانية بتفوقه في النهائي على نبيل الزرعوني لاعب الشارقة.