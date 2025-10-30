ذهبيتان للإمارات في كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين



أضاف منتخب الإمارات للرماية البارالمبية ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيده في بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2025، المقامة حالياً في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.



وجاءت الذهبية الأولى عن طريق عبدالله سلطان العرياني، في مسابقة البندقية 50 م سكتون ثلاثة أوضاع (فئة SH1 للرجال – فردي)، بعد أن سجل 453.9 نقطة، متقدماً على الصيني كوي ذاهانج، الذي نال الفضية برصيد 453 نقطة، فيما حصد السلوفاكي رادوسلاف ميلونيفسكي الميدالية البرونزية بمجموع 436 نقطة.



وأضاف العرياني مع زميليه سيف النعيمي، وعبيد الدهماني، الميدالية الذهبية الثانية في مسابقة الفرق للفئة ذاتها بعد تحقيقهم 1691 نقطة، متفوقين على الفريق التايلاندي الذي نال الفضية برصيد 1682 نقطة، فيما تم حجب المركز الثالث لاقتصار المشاركة على ثلاثة فرق فقط.



كما شهد اليوم إقامة منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار فئة SH1 للرجال، حيث فاز المنتخب الهندي بالميدالية الذهبية برصيد 1705 نقاط، وجاء المنتخب الإيراني ثانياً برصيد 1664 نقطة، وتم حجب المركز الثالث.



وفي الفردي، أحرز الهندي مانيش ناروال الذهبية برصيد 239.1 نقطة، تلاه مواطنه أنغريج سينغ ثانياً برصيد 233.9 نقطة، وجاء الأذربيجاني كامران زينالوف ثالثاً بـ215 نقطة.



وفي المسدس الهوائي 10 أمتار فئة SH1 للسيدات، فاز المنتخب الهندي بالمركز الأول برصيد 1691 نقطة، يليه الإيراني بـ1681 نقطة، ثم الصيني ثالثاً بـ1648 نقطة.



أما على مستوى الفردي، فقد فازت الهندية بهاكتي شارما بالميدالية الذهبية بعد أن سجلت 150.9 نقطة، تلتها الإيرانية نسرين شاهي سماخون ثانياً بـ149.1 نقطة، وجاءت الكازاخستانية سيفدا علييفا ثالثة بـ147.4 نقطة.



وفي منافسات البندقية 50 م سكتون ثلاثة أوضاع فئة SH1 للسيدات، حققت السويدية آنا بينسون الميدالية الذهبية برصيد 462.1 نقطة، تلتها الهندية أفاني ليكهارا ثانياً بـ454.6 نقطة، وجاءت الصينية شي هوان يو ثالثة بـ424.5 نقطة.



وأكد العميد حسن الشحي، رئيس لجنة الحكام والمندوب الفني المشرف على منافسات رماية الشوزن في البطولة، أن تحكيم مسابقات الرماية لأصحاب الهمم يتطلب تركيزاً وجهداً مضاعفاً من الحكام نظراً لطبيعة الفئات المشاركة، رغم الاعتماد على أحدث أنظمة التسجيل الإلكتروني.



وأشار إلى مشاركة 10 دول في منافسات الشوزن ضمن 3 فئات رئيسية، تشمل الرياضيين على الكراسي المتحركة وذوي الإعاقة العلوية والسفلية، موضحاً أن لجنة التحكيم تضم 9 حكام، بينهم 3 إماراتيين و6 دوليين، إضافة إلى قاضيين للإشراف وضمان النزاهة والدقة في النتائج.



وأكد أن الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً في تنظيم بطولات الرياضة البارالمبية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن بطولة العين باتت من أبرز وأهم بطولات العالم في هذا المجال.