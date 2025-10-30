غلا الحمادي أول لاعبة تحصد ميداليتين في لعبتين مختلفتين بتاريخ الألعاب الآسيوية للشباب



أصبحت البطلة الإماراتية، غلا الحمادي، أول لاعبة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب تحقق ميداليتين في لعبتين مختلفتين، عندما توجت اليوم بالميدالية البرونزية في رياضة الجوجيتسو لوزن 48 كيلوجراماً، بعد أيام قليلة من فوزها ببرونزية الفنون القتالية المختلطة (MMA) في وزن 50 كجم، بالدورة نفسها المقامة حالياً في مملكة البحرين، والتي تختتم الجمعة.



ويمثل هذا الإنجاز المزدوج محطة تاريخية للرياضة الإماراتية عامة، ولرياضة المرأة على وجه الخصوص، لما يجسده من إصرار وتفوق وتميز يعكس نجاح برامج دعم الفتاة الإماراتية وتمكينها رياضياً على المستويين الإقليمي والقاري.



وفي منافسات الريشة الطائرة أحرز لاعب منتخبنا الوطني، ريان ملحان، الميدالية البرونزية في مسابقة الفردي بعد أداء مميز أمام نخبة من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، ليضيف إنجازاً جديداً إلى رصيد بعثة الإمارات في البطولة.



وبإضافة نتائج الجوجيتسو اليوم (5 ميداليات)، وميدالية ريان ملحان في الريشة الطائرة، يصبح رصيد بعثة الإمارات 27 ميدالية بواقع 10 ذهبيات و8 فضيات و9 برونزيات، لتحافظ الدولة على صدارتها العربية في جدول الترتيب العام، قبل يوم واحد من ختام المنافسات.



وفي تصريح له أعرب ريان ملحان عن سعادته البالغة بالفوز بالميدالية البرونزية في الريشة الطائرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل دافعاً كبيراً لمواصلة العمل الجاد من أجل رفع علم الإمارات عالياً في البطولات المقبلة، وقال: «أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تمثيل وطني بصورة مشرفة في بطولة بهذا الحجم، وسأسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».



من جانبها أكدت نورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن فوز اللاعب ريان ملحان يعكس العمل الجاد في إعداد جيل واعد من الرياضيين القادرين على المنافسة قارياً ودولياً، مشيدة بأدائه المتميز أمام مدارس آسيوية قوية، وحرصه على تمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة.



وأوضحت الجسمي أن ريان ملحان من أبرز لاعبي الريشة الطائرة الشباب في آسيا، بعد أن أصبح العام الماضي أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية آسيوية في بطولات الناشئين تحت 15 و17 عاماً التي أقيمت في مدينة شينغدو الصينية.



ويشارك منتخبنا الوطني للقدرة في السباق لمسافة 119 كيلومتراً الذي يُختتم فجر الجمعة، حيث يمثل الإمارات 5 فرسان يمثلون الدولة وهم: عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي.



وفي ختام منافسات اليوم أوضح مسؤولو البعثة أن ما تحقق في آسياد البحرين للشباب يجسد رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للرياضة الإماراتية، مؤكدين أن الأبطال الشباب يواصلون تقديم صورة مشرفة تعكس تطور الرياضة في دولة الإمارات وتنافسيتها على الساحة القارية.