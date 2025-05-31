200 لاعب في بطولة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام

تنطلق عند الساعة العاشرة صباح اليوم في أبوظبي منافسات النسخة الأولي لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام والفيزيك والتي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة 200 لاعب من مختلف دول العالم.

وقال محمد أحمد الهادي مدير البطولة وبطل العالم السابق ببناء الأجسام، أن المنافسات ستشهد أوزان (70، 80، 90) كيلوغراماً والوزن المفتوح، بينما في الفيزيك الأطوال (170،175،177) سنتمترا والطول المفتوح، كاشفاً أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 200 ألف درهم.

مشيراً إلى أن البطولة ستحظى بدعم تحكيمي من قبل لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام. بدوره، أكد محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية أن الفني للمنتخب الوطني سيتابع المنافسات ضمن خططه الرامية لاستكشاف أفضل اللاعبين مستقبلاً لضمهم للمنتخبات الوطنية.