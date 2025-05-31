مرادلي وغريبنيف ينفردان بصدارة«دولية دبي للشطرنج»

انفرد الأذري محمد مرادلي، حامل اللقب والروسي ألكسي غريبنيف بصدارة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بمشاركة 182 لاعباً ولاعبة من 37 دولة.

ويسعى المتصدران لفك الشراكة بينهما عندما يلتقيان في الجولة الرابعة على الطاولة الأولى وجهاً لوجه، وتمكن حامل اللقب من تحقيق العلامة الكاملة (3 نقاط) بعد فوزه في الجولة الثالثة على النمساوي لوكاس دوتزر، فيما فاز غريبنيف على الهندي فيدنت بانيزار.

وسقط الهندي نيهال سيرين المصنف الأول في البطولة، وأحد أبرز المرشحين للقب في فخ التعادل مع مواطنه الأستاذ الدولي كريشنا روهيث، في الوقت الذي احتفل فيه نيهال بكسر حاجز 2700 نقطة في تصنيفه الدولي لأول مرة في مسيرته الشطرنجية.

وبنهاية الجولة الثالثة التي أسفرت عن صدارة ثنائية بقيادة مرادلي وغريبنيف بثلاث نقاط لكل منهما، حل 8 لاعبين في المركز الثاني بفارق نصف نقطة، يتقدمهم نيهال سيرين ومواطنيه سوبرامانيام بهاراث، وبا انيان، والإسرائيلي يائير بارخوف، والروسي ايفان زميالينسكي، والهندي كريشنا روهيث ومواطنه امبارثي.

وأضفت الجولة الثالثة الكثير من الغموض وعقدت التكهن بأي مستقبل حول بطل النسخة الجديدة للبطولة، في ظل التنافس القوي بين المصنفين الأوائل والمستويات المتقاربة بينهم.

وعلى صعيد اللاعبين الإماراتيين فقد حقق الأستاذ الدولي عمران الحوسني تعادلاً مثيراً مع الأستاذ الدولي الكبير الهندي أبجيت غوبتا، بطل نسخة 2011، فيما حقق الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان الفوز على البنغالي تحسين تجوار.

أما في الفئة «ب» من البطولة، فقد حقق اللاعب الإيراني وأستاذ الاتحاد الدولي نيكوكار مهدي فوزه على الطاولة الأولى أمام منافسه الهندي شاشيش سوبيا، وخسر أستاذ الاتحاد الدولي الليبي يوسف الحصادي، بطل النسخة الماضية على الطاولة الثانية أمام الهندي موكند هيمانت.

وبنهاية الجولة الثالثة تصدر 5 لاعبين منافسات الفئة «ب» بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، هم الإيراني نيكوكار مهدي، والبنغالي رحمان سيد، واللاعبون الدوليون الهندي موكند هيمانت، ومواطنه فاندان ألنكار والصيني زهانق زهي.

تلعب البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وتختتم منافساتها 4 يونيو المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 52 ألف دولار.