27 ميدالية تضع الإمارات في الصدارة العربية بالألعاب الآسيوية للشباب في البحرين



حصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 5 ميداليات ملونة في اليوم قبل الأخير من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين، وتختتم غداً الجمعة بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بـ19 رياضة متنوعة.



وفاز سيف البلوشي بذهبية وزن 48 كغ، فيما توجت عائشة الجنيبي بالميدالية الفضية لوزن 63 كغ، وحصدت البطلة الواعدة غلا الحمادي برونزية وزن 48 كغ، كما توج عبدالعزيز العقيدي ببرونزية وزن 69 كغ، وفازت حنين الخوري بالميدالية البرونزية لوزن 57 كغ.



وأصبحت لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، غلا الحمادي، أول رياضية تحصد ميداليتين في لعبتين مختلفتين ضمن دورات الألعاب الآسيوية للشباب، حيث جاء هذا الإنجاز المزدوج بعد تتويجها ببرونزية الجوجيتسو وزن 48 كغ في آسياد الشباب بالبحرين، بعدما كانت قد نالت برونزية الرياضات القتالية (MMA) في الدورة نفسها، الأمر الذي يعكس روح التحدي والإصرار، ويجسد تفوق رياضة المرأة الإماراتية في المحافل القارية.



وفي منافسات الريشة الطائرة فاز ريان ملحان، لاعب منتخبنا الوطني، بالميدالية البرونزية بمسابقة الفردي، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 27 ميدالية ملونة، بواقع 10 ذهبيات و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتواصل صدارتها العربية مع آخر أيام الدورة، حيث تتبقى مسابقة منتخبنا الوطني للقدرة الذي يشارك مساء اليوم في سباق القدرة لمسافة 119 كم، وتنتهي فعالياته في ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة، إذ يمثلنا فيه 5 فرسان، هم عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبدالرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وحميد فهد الكعبي، وخليفة راشد العميمي.



واستمر تصدر الصين لجدول الترتيب العام برصيد 141 ميدالية، وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 79 ميدالية، وكازاخستان بالمركز الثالث برصيد 92 ميدالية، وجاءت مملكة البحرين الدولة المستضيفة في المركز الثالث عشر (الثانية عربياً) برصيد 11 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز السادس عشر والثالث عربياً برصيد 20 ميدالية، بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و12 ميدالية برونزية، وحلت كذلك العراق في المركز السابع عشر والرابع عربياً برصيد 14 ميدالية، منها 3 ذهبيات، و6 فضيات، و5 ميداليات برونزية.



وخسر منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات الدور نصف النهائي من نظيره العُماني بنتيجة (2-0) في مسابقة روكيت ليج، بعد أن تأهل من دور المجموعات، الأربعاء، حيث مثلنا الرباعي هلال المري، وحمدان المرزوقي، ومحمد الحوسني، ونهيان الشحي.



وأعرب الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققته اللاعبة سارة الجنيبي بحصولها على الميدالية البرونزية في لعبة كرة القدم الإلكترونية، ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي.



وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان بالأداء المشرف الذي قدمته اللاعبة خلال منافسات البطولة، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا النجاح، ومؤكداً أن الاتحاد سيواصل العمل على اكتشاف المواهب الوطنية ودعم مشاركة المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الدولة في عالم الرياضات الإلكترونية.



وأكدت نورة الجسمي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن نجاح اللاعب ريان ملحان في تحقيق ميدالية ملونة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمملكة البحرين، يعكس تطور اللعبة في دولة الإمارات، والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليها بفضل العمل الجاد والمنهجية العلمية المتبعة في إعداد جيل واعد من الرياضيين الشباب الأكفاء للمنافسة في هذه الرياضة.



وأشادت نورة الجسمي بالمشاركة المشرفة للاعب ريان ملحان في جميع الأدوار، والأداء المميز أمام مدارس آسيوية قوية، مثل إندونيسيا والصين، حيث استطاع اللاعب منافسة العديد من اللاعبين الموهوبين في قارة آسيا، وكان قريباً للغاية من التأهل إلى الدور النهائي، وهو الأمر الذي يجسد مدى العزيمة والإصرار لدى الرياضيين في الإمارات، وحرصهم على رؤية علم الوطن مرفوعاً على منصات التتويج.



وأشارت الجسمي إلى أن ريان ملحان يعد من أفضل اللاعبين الشباب في رياضة الريشة الطائرة، ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على صعيد القارة الآسيوية، بعد أن سبق له الفوز بأول ميدالية آسيوية في تاريخ الدولة ضمن منافسات بطولة آسيا للناشئين تحت 15 و17 عاماً، العام الماضي في مدينة شينجدو الصينية، ليصبح بذلك أول لاعب من الإمارات وغرب آسيا يحقق ميدالية في بطولة آسيوية للريشة الطائرة.



وعبر ريان ملحان عن سعادته الغامرة بتحقيق الميدالية البرونزية في منافسات الفردي بدورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرته الرياضية، ودافعاً قوياً لمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات باسم دولة الإمارات.



وقال: «أشعر بالفخر لأنني تمكنت من تمثيل وطني بصورة مشرفة وتحقيق ميدالية آسيوية في بطولة بهذا الحجم. كانت المنافسات قوية أمام لاعبين مميزين من مدارس آسيوية عريقة، ولكنني دخلت كل مباراة بعزيمة كبيرة ورغبة في تقديم أفضل أداء ممكن لرفع علم الإمارات».



وعبس الحظ في النزال الأخير لوزن تحت 66 كغ من بلوغ لاعبنا الصاعد صقر العتيبي منصة التتويج ورفع علم بلاده، بالرغم من تفوقه في دور الـ16 على المصنف الأول لتلك المجموعة اللاعب الأردني أشرف الزيدانين، حامل فضية بطولة آسيا لفئة الناشئين لعام 2025 والعائد من بطولة العالم للناشئين في صوفيا، وقد تمكن لاعبنا صقر العتيبي من الفوز على البطل الأردني المرشح الأول لذهبية الوزن بعد لقاء قوي ومثير أرهق لاعبنا كثيراً، ما انعكس على مستواه أمام بطل أفغانستان قادري عبدالبشير، الذي أحرز الميدالية الفضية لهذا الوزن في ختام البطولة، فيما فاز لاعبنا العتيبي في دور الترضية لملحق التأهل للدور قبل النهائي لربع النهائي على لاعب هونغ كونغ، تسانغ سيك، ثم فاز على اللاعب الهندي سهراوات كارتيك، إلا أنه خسر أمام بطل طاجيكستان، يوسف إسكندر، ليفقد برونزية الوزن بعد مشوار شاق خاض خلاله 5 نزالات قوية أبقته في المركز الخامس.



وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، خلال اتصاله بالسيد محمد جاسم، أمين السر المساعد رئيس البعثة، بالمشاركة الإيجابية لمنتخب الإمارات الشاب، مؤكداً أن ما قدمه اللاعب الصاعد صقر العتيبي من خلال أول مشاركة خارجية له مؤشر رائع لمواصلة تنفيذ خطة الاتحاد تجاه منتخبات المراحل العمرية، وثمن جهود كل اللاعبين الصاعدين.