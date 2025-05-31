عبدالله المري: الرياضة تسهم في بناء مجتمعات أكثر إيجابية

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إدارة فريق نادي شباب الأهلي بمناسبة فوزه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في نسخته الـ48 إضافة إلى بطولة دوري أدنوك للمحترفين وكأسي السوبر الإماراتي والسوبر الإماراتي القطري.

وحضر اللقاء الذي عُقد في نادي ضباط شرطة دبي، اللواء أحمد زعل بن كريشان المهيري نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومن نادي شباب الأهلي، اللواء طلال الشنقيطي رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم.

وجمال زعل عضو الشركة، وماجد سلطان بن سليمان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية، وأحمد البحر المدير التنفيذي، وخالد الكعبي إداري الفريق، والدكتور خالد الزاهد، وبدر الملا من العلاقات العامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

إشادة

وهنأ الفريق المري إدارة فريق نادي شباب الأهلي بالنتائج المتميزة، متمنياً للفريق مزيداً من الإنجازات المحلية والدولية، مُشيداً بالأداء الرائع الذي شهدته المباريات الختامية، وروح المنافسة العالية التي أمتعت الجماهير.

وأكد حرص شرطة دبي على دعم القطاع الرياضي، واللاعبين في مختلف أنواع الرياضة، لافتاً إلى أن شرطة دبي تؤمن بأن الرياضة بمختلف أنواعها تسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر إيجابية وإنتاجية.

وأعرب عن تمنياته لنادي شباب الأهلي بتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.وعبر أعضاء وفد فريق نادي شباب الأهلي عن سعادتهم باللقاء، وشكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال، والكلمات المشجعة من قائد عام شرطة دبي، وتقديمه الدعم للرياضيين على مختلف المستويات.