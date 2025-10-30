نادي ضباط شرطة دبي يستضيف مركز «القافلة الرياضية» استعداداً لتحدي اللياقة



يستضيف نادي ضباط شرطة دبي مركز «القافلة الرياضية» التابعة لمجلس الرياضيين في شرطة دبي، والخاص بتنظيم الفعاليات الرياضية لتحدي دبي للياقة 2025 في دورته التاسعة، والهادف إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال الالتزام كل يوم بممارسة 30 دقيقة من التمارين البدنية على مدى 30 يوماً، وذلك من 1 حتى 30 نوفمبر المقبل.



وبينت الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، أن مركز «القافلة الرياضية» في نادي ضباط شرطة دبي سيشهد تنفيذ فعاليات رياضية يومية لمختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وتحدي الـ300 ألف خطوة عبر تطبيق «STEPPI»، إلى جانب تحدي القطاعات.



وأكدت أن المركز معتمد لدى هيئة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسيشارك في «تحدي دبي للياقة 2025» بأنشطة بالتعاون مع أكثر من 30 اتحاداً وأكاديمية رياضية، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية المتنوعة والورش التثقيفية والتوعوية الموجهة للجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي على حد سواء، وذلك في إطار سعيها لتعزيز ثقافة الرياضة والصحة بين موظفيها وأفراد المجتمع.



وقالت: «فعاليات مركز «القافلة الرياضية» تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في فعاليات التحدي الذي يتزامن مع احتفاء الدولة بـ«عام المجتمع» بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحويل النشاط البدني اليومي إلى تجربة جماعية تدعم تكوين عادات صحية مستدامة، وتأتي أيضاً تماشياً مع توجهات شرطة دبي في إسعاد المجتمع وتعزيز الثقة بالشرطة من خلال مبادرات رياضية ومجتمعية هادفة».