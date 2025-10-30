سالم عبد الرحمن يشارك في كأس العالم للشطرنج



غادر الخميس الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، البلاد، متوجهاً إلى مدينة جوا الهندية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشطرنج 2025، التي ينظمها الاتحاد الهندي للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة. وتنطلق البطولة يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 27 نوفمبر، بمشاركة 206 من أبرز المصنفين عالمياً.

ويتنافس اللاعبون على جائزة البطولة البالغة مليوني دولار، بالإضافة إلى 3 مقاعد في بطولة المرشحين لعام 2026 للثلاثة الأوائل، لتُعد البطولة واحدة من أهم وأقوى البطولات الفردية في الروزنامة الدولية.



ويخوض سالم عبد الرحمن البطولة بثقة، بعد نتائجه المتميزة في مشاركته الأخيرة، حين أصبح أول لاعب عربي في التاريخ يصل إلى دور الـ 16 في كأس العالم للشطرنج، محققاً إنجازاً غير مسبوق في مسيرته ومسيرة الشطرنج العربي.



ويُعد سالم من أبرز لاعبي الشطرنج في المنطقة والعالم العربي، ويحمل لقب أستاذ دولي كبير، وسبق له تحقيق العديد من الألقاب الإقليمية والعالمية، إلى جانب تمثيله الإمارات في العديد من البطولات الدولية الكبرى، ويتطلع النادي لأن يسطر اللاعب إنجازاً جديداً، يحسب للشطرنج الإماراتي ونادي الشارقة، على مستوى العالم.



وأكد سالم حرصه على الظهور بصورة مشرفة، تمثل رياضة الإمارات، مشيراً إلى أن البطولة فرصة مهمة لاكتساب خبرة إضافية، ومواجهة أبرز نجوم اللعبة، وقال: «أتطلع لتقديم أفضل ما لدي، والتمثيل المشرف للإمارات، وأرى في هذه المشاركة فرصة لتطوير مستواي، ومواجهة نخبة اللاعبين على الساحة الدولية».