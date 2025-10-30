عيسى الدح: دبي ستكون لاس فيغاس الجديدة لعالم الملاكمة





أكد الملاكم الإماراتي عيسى الدح أن عودته إلى حلبة الملاكمة لمواجهة البطل البريطاني العالمي، كيل بروك، رسالة إلهام إلى الشباب وليست بحثاً عن المجد، مشيراً إلى أن دبي ستكون لاس فيغاس الجديدة لعالم الملاكمة مستقبلاً، وأن موقعها الاستراتيجي يجعلها مركزاً عالمياً قادراً على تخريج أبطال من طراز عالمي، إذا تواصل العمل بالزخم نفسه.



وتستضيف دبي بطولة «المصير في الصحراء» للملاكمة الاحترافية، بين عيسى الدح، أول ملاكم محترف في تاريخ الدولة، والبطل البريطاني العالمي، كيل بروك، حامل لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «IBF» سابقاً، وذلك على لقب بطولة الاتحاد العالمي للملاكمة «WBC»، وذلك في 13 فبراير 2026، في قاعة «ذا أجندة» بمدينة دبي للإعلام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في أمسية يخصص ريعها للمؤسسة الإنسانية التي تحمل اسم أسطورة الملاكمة البريطانية الراحل، ريكي هاتون، بما يجسد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات النخبة، وعاصمة إقليمية للملاكمة الاحترافية.



وتم الإعلان عن هذا الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، مساء أمس، بقاعة «ذا أجندة» بحضور منظم الحدث مارتن بي.غرافستوك، والملاكمين المتباريين ومدربيهما، وممثل الاتحاد العالمي للملاكمة «WBC»، وعدد من الشركاء والداعمين.



وأكد الدح الملقب بـ«المحارب العربي»، خلال المؤتمر أنه يشعر بالامتنان لريكي هاتون الذي آمن بفكرته وساعده على وضع اسمه على خريطة الملاكمة العالمية، وقال: «الجميع كان يعرف عيسى الدح على مستوى الإمارات والخليج فقط، لكن هاتون منحني الفرصة لأكون معروفاً على المستوى العالمي، وجعل العالم كله يعرف من هو عيسى الدح».



اسم عالمي



وتابع: «بعد رحيل هاتون بدأت تصلني عروض كثيرة، من بينها نزال أمام كيل بروك. كان بإمكاني أن أختار نزالاً سهلاً، لكنني فضلت مواجهة بروك لأنه اسم عالمي كبير لعب أمام نجوم كبار، وحقق ألقاباً عدة، وآخر مواجهة له كانت أمام البطل العالمي أمير خان، وفاز عليه بالضربة القاضية. تعلمنا من قيادتنا حب التحدي، ولذلك قبلت هذا التحدي الكبير».

وأوضح الدح أنه يسعى من خلال هذه المواجهة إلى تقديم نزال يليق باسم الإمارات وشعبها، وقال: «أنا لا أقاتل من أجل المال أو الشهرة، بل من أجل رفع اسم بلادي، وأعد الجمهور بقتال قوي يليق بمستوى الحدث، وأشكر أيضاً كيل بروك لقبوله المواجهة معي، أنا احترم كيل بوصفه بطلاً كبيراً ومقاتلاً صاحب خبرة».

وعن عودته إلى حلبة الملاكمة بعد الاعتزال، قال الدح: «صحيح أنني ابتعدت عن الحلبة لفترة بسبب انشغالي بعالم الأعمال، لكني عدت إلى الملاكمة ليس من أجل المال أو الشهرة، بل لأثبت للشباب أن بالإمكان تحقيق الحلم في أي عمر. إذا كنت أنا اليوم أواجه بطلاً عالمياً، فأنتم أيضاً تستطيعون ذلك. أخطط أن أختتم مسيرتي في 2 ديسمبر 2026، في العيد الوطني، بحدث أكبر من نزال كيل بروك».



وعن أبرز نزالاته السابقة، قال: «من النزالات التي لا أنساها كانت أمام لاعب أمريكي أعتقد اسمه ديفيد. مدربي قال لي: (إذا لم تفز عليه بالضربة القاضية فستخسر)، لأن النزال كان في بلده. حاولت إنهاءه في الجولة الرابعة، لكنه كان مقاتلاً عنيداً، واستمر حتى النهاية. كانت مباراة نارية أثبتّ فيها نفسي بوصفي ملاكماً إماراتياً في أمريكا. أذكر أن الجمهور لم يكن يحترمني في البداية، لكن بعد النزال الكل احترمني».



وبشأن مستقبل الملاكمة الإماراتية أعرب الدح عن تفاؤله قائلاً: «منذ عام 2007 وأنا أؤكد أن الإمارات، ودبي تحديداً، ستكون لاس فيغاس الجديدة لعالم الملاكمة، موقعها الاستراتيجي يجعلها مركزاً عالمياً قادراً على تخريج أبطال من طراز عالمي، إذا واصلنا العمل بالزخم نفسه».



وأضاف: «أسسنا فعالية «أي أم دي فايت نايت»، وهي بطولة محلية تقام شهرياً لإتاحة الفرصة للملاكمين الإماراتيين والعرب المقيمين في الدولة لخوض نزالات احترافية وبناء مسيرتهم خطوة بخطوة. نحن نؤمن أن صناعة الأبطال تحتاج إلى وقت وجهد، فمحمد علي كلاي ومايك تايسون لم يصبحا بطلين في يوم وليلة، ونحن هنا نحاول أن نبني الجيل الجديد من الصفر».



تحدٍ



واختتم الملاكم الإماراتي تصريحه قائلاً: «أحب التحدي وأحب المنافسة القوية، وحتى لو خسرت في نزال كيل بروك، فسأكون فخوراً لأنني قدمت كل ما لديّ، ورفعت اسم الإمارات عالياً. هذه رسالتي في الملاكمة، وهذا وعدي للجمهور الإماراتي والعربي».



أما كيل بروك، الملقب بـ«ذا سبيشل وان»، فيُعد من أبرز أبطال الملاكمة البريطانيين في العصر الحديث، حيث توج بلقب بطل العالم للوزن الولتر «IBF» عام 2014، واحتفظ باللقب حتى عام 2017.. أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يسهم في تطوير رياضة الملاكمة في دبي، مشيداً بالمبادرة التي يقودها عيسى الدح وفريقه للترويج للعبة في الإمارات.



وقال: «من المؤسف رحيل الأسطورة ريكي هاتون، ومن المهم أن نسهم في دعم الصحة النفسية للرياضيين وإبراز الجانب الإنساني في الملاكمة».



وأضاف: «أعرف أن عيسى قادم ليُشعل الأجواء، وأعد الجماهير بمواجهة مثيرة تليق بمكانة الحدث».