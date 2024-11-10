منتخب الإمارات يشارك في بطولة «بريكس 2024» للرياضات الإلكترونية

انطلقت يوم أمس، على ملعب "VK Play Arena" في العاصمة الروسية موسكو، منافسات بطولة "بريكس - 2024" للرياضات الإلكترونية.

ويشارك منتخب الإمارات الوطني للرياضات الإلكترونية في منافسات البطولة ويضم اللاعبين سلطان راشد، وأحمد البلوشي، اللذين يشاركان في منافسات لُعْبَة القبضة الحديدية "Takken8"، إلى جانب منتخبات روسيا، ومصر، والبرازيل، والصين، وجَنُوب إفريقيا، وإيران، وإثيوبيا والهند.

وحصل المنتخب الإماراتي في منافسات اليوم الأول على المركز السادس برصيد 4 نِقَاط، بينما حصلت الهند على المركز الأول برصيد 12 نقطة، واحتلت البرازيل المركز الثاني وجاءت روسيا في المركز الثالث.

وسيتم تنظيم عدد من الأنشطة لزوار البطولة التي تبلغ جائزتها (1.5 مليون روبل)، منها تقديم فرصة تجرِبة ألعاب الواقع الافتراضي، ووحدات التحكم الحديثة والقديمة، بالإضافة إلى آلات الآركيد.

وستقام المباراة النهائية مع المتفرجين وسيتمكن الجميع من دعم الرياضيين الإلكترونيين.وتخوض المنتخبات مرحلة المجموعات في شكل جولة روبن أو الكل ضد الكل، وهي طريقة للتنافس بحيث يلعب اللاعب الواحد ضد كل منافسيه، فيما تلعب التصفيات بالنظام الأولمبي.