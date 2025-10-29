الإمارات ترفع رصيدها إلى 21 ميدالية في آسيوية الشباب بالبحرين



حافظت بعثة الإمارات على مركزها السادس في جدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك بعد أن وصل اليوم رصيد أبطال الإمارات إلى 21 ميدالية بواقع 9 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات، في ظل إضافة ميداليتي الجوجيتسو عن طريق عبيد الكتبي صاحب ذهبية وزن 56 كجم، وسالم القبيسي الفائز بفضية وزن 62 كجم.

وبعد منافسات اليوم الثامن من الدورة استمر تصدر الصين جدول الترتيب العام برصيد 105 ميداليات، وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية، وكازاخستان بالمركز الثالث برصيد 59 ميدالية.



من ناحية أخرى واصل ريان ملحان، لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة، تألقه في منافسات الدورة، بعدما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه المستحق على اللاعب الإندونيسي جين ماهاريشيل بشوطين نظيفين، إذ يلاقي نظيره الصيني شو جي نينغ في الدور نصف النهائي.



وأنهى كذلك سلطان الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، مشاركته في سباق الطريق بالمركز الثامن بزمن قدره 2:24:15 ساعة.



وأكد إبراهيم العسم الزعابي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن مشاركة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين تأتي في إطار حرص الاتحاد على تمكين المواهب الواعدة ومنحها فرصة الاحتكاك القاري ضمن أجواء تنافسية عالية المستوى، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة في مسيرة إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في الاستحقاقات المقبلة.



وأوضح عمر محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين كانت تجربة ثرية ومميزة للحكام الإماراتيين الذين أسهموا في إدارة نزالات البطولة إلى جانب نخبة من الحكام الدوليين من مختلف الدول الآسيوية.



وقال: تجربتنا في تحكيم دورة الألعاب الآسيوية للشباب كانت غنية ومفيدة، كانت فرصة رائعة للقاء نخبة من الحكام من مختلف الدول، وتبادل الخبرات معهم في أجواء تنافسية مميزة وتنظيم احترافي يعكس تطور رياضة المواي تاي في القارة الآسيوية.