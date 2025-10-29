«دولي الكاراتيه» يمنح الزعابي وعزازي الشارة البرونزية في التحكيم



منح الاتحاد الدولي للكاراتيه الحكمين الدوليين جابر جاسم الزعابي، رئيس لجنة حكام الإمارات، عضو لجنتي الحكام الآسيوية والدولية، ومحمد عزازي، مقرر لجنة حكام الإمارات للكاراتيه، الشارة البرونزية في التحكيم الدولي، تقديراً لمسيرتهما الحافلة وجهودهما المتميزة في منظومة التحكيم، خلال السنوات العشر الماضية.



وجرى التكريم خلال التصفيات المؤهلة لبطولة العالم للكاراتيه للرجال والسيدات، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز حكام اللعبة على مستوى العالم.



وأوضح الاتحاد الدولي للكاراتيه أن هذا التكريم يأتي بمناسبة مرور عشر سنوات على انضمام الزعابي وعزازي إلى قائمة الحكام الدوليين، وتحكيمهما لمختلف بطولات العالم منذ عام 2015، في تأكيد على التزامهما وتميزهما في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الرياضية الدولية.



وقدم اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، خالص تهانيه للحكمين، معرباً عن اعتزازه بما حققاه من إنجازات نوعية، ومؤكداً أن هذا التكريم يعكس المكانة المرموقة، التي وصل إليها التحكيم الإماراتي في المحافل الدولية.



وأشار الرزوقي إلى أن ما قدمه الزعابي وعزازي قد أسهم بشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة التحكيمية، متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهما المقبلة.