افتتاح النسخة الرابعة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان والشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة كلباء أول من أمس دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي تستمر حتى 16 نوفمبر الجاري وتعتبر ضمن الأحداث الرياضية المجتمعية المميزة السنوية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي.

حضر الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومحسن بن هاني البحراني رئيس مجلس إدارة نادي العامرات الرياضي الثقافي واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات العربية وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة المنظمة للدورة وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وأعضاء مجلس إدارة المجلس والجهات الراعية والداعمة والمشاركة في التنظيم.

سبقت الافتتاح الرسمي مسيرة بالسيارات الكلاسيكية من جزيرة العلم إلى جانب عروض الألعاب البحرية المميزة من نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ثم بدأ الحفل الرسمي الذي تخلله العديد من الفقرات المميزة.

واستهل فريق كلباء حامل اللقب مباريات كرة القدم الشاطئية بفوز كبير على فريق الإمارات إكس «13 - 1».

وأكد عبدالملك جاني أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يعتبر الأساس لتطور الرياضة بالإمارة، مشيداً برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة للدورة ما يمهد لنجاحها، ونوه إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على وضع كل التفاصيل في الموقع الجديد للمنافسات الذي تم اختياره بعناية لتقديم نسخة مميزة هذا العام.