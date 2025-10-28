فاروق أماناتوف بطل دولية دبي للشطرنج الخاطف



توج الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أماناتوف بلقب بطولة الشطرنج الخاطف لشهر أكتوبر 2025، التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، ضمن أنشطته وفعالياته المستمرة على مدار العام، واختتمت منافساتها في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم في مقر النادي، أول من أمس، بمشاركة أكثر عن 160 لاعباً ولاعبة من 29 دولة، حيث أقيمت البطولة على النظام السويسري من 9 جولات بزمن تفكير 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة.



وسجلت البطولة مشاركة 29 لاعباً ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، أبرزهم الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر غوليزاده، والأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش، والأستاذ الدولي الكبير فاروق أماناتوف، الذي نجح في حصد المركز الأول بجدارة، ليؤكد مجدداً أحقيته بلقب «صائد البطولات»، حيث تمكن من تحقيق اللقب الثالث له هذا العام.



كما شهدت البطولة مشاركة عدد من النجوم العرب، أبرزهم المصري محب أمير، ومواطنه ياسر مارك، بالإضافة إلى نجوم الإمارات على رأسهم المخضرم عثمان موسى، الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان، بطل الدولة عمار السدراني، الأستاذة الدولية أحلام راشد، وبطلة الإمارات وافية درويش المعمري.

وأسفرت باقي النتائج عن حصول الفليبيني ريخليو سالسيدو على المركز الثاني، وجاء الإيراني أصغر غوليزاده في المركز الثالث، والصربي إيغور ميلادينوفيتش في المركز الرابع، والسلوفيني زوركو يوري في المركز الخامس.



وفازت لاعبتنا وافية درويش المعمري بلقب أفضل لاعبة.



وترأس طاقم التحكيم الحكم الدولي ماجد العبدولي بمساعدة الحكمين الدوليين جمال قاسم، سلمان الطاهر، والحكمين المحليين سلطان فريد أهلي، وحامد أحمد.



وعززت البطولة مجدداً مكانة نادي دبي وجهة رائدة لبطولات الشطرنج، ومركزاً يجمع عشاق اللعبة من جميع القارات وجاذبيتها في استقطاب أبرز المواهب.