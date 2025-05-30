8 لاعبين يتصدرون «دولية دبي للشطرنج»

تصدر 8 لاعبين بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، بنهاية الجولة الثانية، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين، المصنف الأول، والأذربيجاني محمد مرادلي حامل اللقب، إلى جانب الروسي ألكسي غربنيف، والهندي كريشنا روهيث، والنمساوي لوكس دوتزر، والهندي فيدانت بانيزار، ومواطنه بيلوركار نيتيش، والإسرائيلي يائير بارخوف.

وتمكن نيهال سيرين المرشح الأول للقب من تحقيق فوزه الثاني، الذي جاء على حساب مواطنه برانيث فوبالا، فيما فاز مرادلي على الهندي موثيا آل، وشهدت الجولة الثانية تعادل لاعبنا عمران الحوسني بطل العرب مع الأستاذ الدولي الفيتنامي دوي خيونغ، فيما خسر إبراهيم سلطان من الروماني صامويل تيموتي.

ولحساب منافسات الفئة «ب»، شهدت الجولة الثانية تعادل اللاعب الدولي الإماراتي أحمد الرميثي أمام المصنف الثاني بالبطولة، الأستاذ الدولي اليوناني اناستاسيوس بافليدس، فيما يواصل أستاذ الاتحاد الدولي الليبي يوسف الحصادي، بطل النسخة الماضية، تألقه بتحقيقه الفوز الثاني على حساب لاعبنا الدولي حمد عصام.

وبنهاية الجولة الثانية، تصدر 16 لاعباً منافسات الفئة «ب»، من بينهم الثلاثي الإماراتي محمد سعيد اليليلي، وأحمد فريد، وسلطان جابر الزرعوني، وأربعة لاعبين من الهند، إضافة إلى لاعبين من بنغلاديش، وليبيا، والصين، وسيريلانكا.

وقد شهدت الفئة «ب»، تراجع المصنفين الأوائل للبطولة، بعد تعثرهم بالتعادل وخسارة البعض الآخر، فيما تسير منافسات الفئة «أ» بشكل طبيعي، حيث يواصل المصنفون الأوائل سيطرتهم على الطاولات الأولى.

وتستمر البطولة حتى الرابع من يونيو، في الوقت الذي تحتفل فيه هذه النسخة باليوبيل الفضي، ويبلغ مجموع جوائزها 52 ألف دولار.