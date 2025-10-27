ذهبيتان وفضيتان لمنتخب الهجن في آسياد الشباب بالبحرين





رفعت الإمارات رصيدها من الميداليات إلى 18 ميدالية ملونة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

وحصد منتخبنا الوطني لسباقات الهجن 4 ميداليات ملونة في الظهور الأول للرياضة في دورات الألعاب الآسيوية للشباب بواقع ذهبيتين وفضيتين لفريقي الشباب والشابات، حيث حقق محمد عمير الراشدي ذهبية المركز الأول لمنتخب الشباب، فيما حصد خليفة سهيل الغفلي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وحصل وسمي البلوي من المملكة العربية السعودية على الميدالية البرونزية. وفي منتخب سباقات الهجن للبنات حصدت لطيفة محمد الأشخري المركز الأول والميدالية الذهبية، كما حصدت عائشة عبدالله السعدي الميدالية الفضية والمركز الثاني، وتوجت إيمان سالم من اليمن بالميدالية البرونزية.



وحصد الفارس صالح الكربي الميدالية البرونزية بمسابقة فردي قفز الحواجز، فيما توجت الماليزية جمّل الليل الأميرة شريفة أرييل بودرياه بالميدالية الذهبية، وفاز العراقي محمد همام حارث بالميدالية الفضية والمركز الثاني. وحصد حسين شوقي سباح منتخبنا الوطني الميدالية البرونزية بسباق 50 متر حرة بزمن وقدره 23.43 ثانية، بعد أن استطاع أن يتأهل للنهائي ضمن أفضل 3 أرقام من أصل 7 تصفيات.

وواصلت الإمارات صدارتها العربية، حيث تقدمت مركزاً لتحل في المركز السادس آسيوياً بجدول ترتيب الميداليات العام بإجمالي 18ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و5 ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 76 ميدالية منها 38 ذهبية و26 فضية و12 برونزية، وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 29 ميدالية منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و10ميداليات برونزية. وحقق فلاح النعيمي دراج منتخبنا الوطني للشباب رقماً مميزاً بزمن وقدره 22:34.34 في المركز الخامس بسباق فردي ضد الساعة التي أقيمت اليوم لمسافة 15 كم.



من جانبه، أكد عبدالله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن إنجاز منتخب سباقات الهجن في دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمملكة البحرين يعد ثمرة دعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضات الأصيلة على رأس الأولويات ووفرت لها كل مقومات النجاح والتميز، لتصل إلى أرقى المستويات وتحقق أفضل النتائج في جميع المشاركات مهما كان تصنيفها.

وأضاف المهيري، أن ما تحقق في البحرين يعكس قوة المنظومة الوطنية لرياضة الهجن، وما تحظى به من رعاية متكاملة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي كان لدعمه الكبير وتوجيهاته المستمرة الأثر الأبرز في تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها بين الأجيال الجديدة.



بدوره، ثمن حمد الكربي، مدرب منتخبنا الوطني لقفز الحواجز إنجاز الفارس صالح الكربي، وتتويجه بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، مشيداً بمستواه المتميز وبقية فرسان الإمارات الذين قدموا مستويات طيبة خلال جميع الأدوار في ظل مشاركة نخبة الفرسان من القارة الآسيوية، وأضاف: «حققنا المطلوب وهو تقديم أفضل ما لدينا، والمنافسة على المراكز الأولى، وتحقيق ميدالية ترفع اسم دولة الإمارات عالياً وتسعد قيادتنا الرشيدة، ومثل هذه المشاركات تمنح الفرسان الشباب خبرة ثمينة من خلال الاحتكاك بفرسان دوليين، كما تتيح لهم التعرف إلى حجم الجهد المبذول في تنظيم بطولات بهذا المستوى، ونحن ممتنون لحفاوة الاستقبال من قبل اللجنة المنظمة والمتطوعين في البحرين، الذين جعلونا نشعر وكأننا في وطننا».



من جهته، أكد غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، أن النتائج التي حققها لاعبو الإمارات في بطولة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، المقامة حالياً في مملكة البحرين، تعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضة الإماراتية على مستوى الفئات العمرية، وتبشر بمستقبل واعد مليء بالإنجازات.

وقال سعادته: «نعتز بالأداء المشرف لأبنائنا الرياضيين الذين يواصلون تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة، حيث حصدت البعثة الإماراتية حتى الآن 18 ميدالية ملونة، وما زالت المنافسات مستمرة، الأمر الذي يؤكد جودة برامج اكتشاف المواهب الوطنية ورعايتها، ونجاح الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية في تأهيل جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل القارية والدولية».