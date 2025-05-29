«منتخب الإلكترونية» يشارك في بطولة «البريكس الروسية»

غادرت بعثة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية إلى روسيا اليوم، للمشاركة في بطولة البريكس للعبة Tekken 8، التي تُقام بداية من اليوم وتستمر حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة 21 منتخباً من مختلف دول العالم.

وتضم البعثة كلاً من الإداري محمد مبارك، واللاعبين سلطان راشد وصالح علي، حيث تهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الدولة في البطولات الدولية ورفع جاهزية اللاعبين.

وقال سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد: تمثل هذه البطولة منصة دولية مهمة تتيح للاعبينا فرصة المنافسة واكتساب الخبرة، ونعمل باستمرار على دعمهم وتمكينهم من تحقيق إنجازات تليق بمكانة دولة الإمارات.

يتمنى الاتحاد التوفيق للمنتخب الوطني في هذه المشاركة، مع ثقته في قدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة ممكنة