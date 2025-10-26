منصور بن محمد يشهد معارض «دبي أكتف» و«دبي مصل شو» و«دبي أكتف إنداستري» الدولية



شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الأحد، معرض دبي الدولي الذي يتضمن ثلاثة معارض هي «دبي أكتف» و«دبي مصل شو لبناء الأجسام» و«دبي أكتف إنداستري لصناعة اللياقة البدنية» في دورته التاسعة التي تختتم فعالياتها اليوم والتي نظمتها مجموعة إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

ويعد معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية من أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث استقطب أكثر من 40000 زائر من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، بمشاركة 400 شركة عارضة يمثلون أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية والمكملات الغذائية واللياقة البدنية وبناء الأجسام، وأقيمت فعالياته على مساحة أكثر من 35 ألف متر مربع، تُعرض فيها أحدث الابتكارات في عالم اللياقة البدنية والتغذية العافية.



وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الشركات العارضة، رافقه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وماهر جلفار نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وفرانشيسكو سانتا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط وراشيل تشاتام، المدير العام للشركة.

واستمع سموه إلى شرح حول مستجدات الدورة التاسعة من المعرض والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المُقامة في إطار المعرض من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 2000 رياضي تنافسوا للفوز بـ 17 بطاقة احتراف مقدمة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.



واطّلع سموّه على جانب من المنتجات المعروضة والتي ترتبط جميعها باللياقة البدنية ورياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات وزيادة مساهمة الرياضة في الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشهد الحدث هذا العام مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأبطال بناء الأجسام في العالم تقدمهم كريس بومستيد حامل لقب مستر أولمبيا 6 مرات، وريان تيري، وبيغ رامي بطل العالم لبناء الأجسام مرتين وبطل مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وكاري جرين حامل لقب بطولة آرنولد كلاسيك ووصيف بطولة مستر أولمبيا، وفليكس ويلر، وجيريمي بونديا، ودينيس جيمس، وأندريه ديو، الذين شاركوا خبراتهم حول طرق التدريب والنجاح واستكشاف العقلية الاحترافية التي تميز أبطال بناء الأجسام.