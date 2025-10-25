طوابير من المعجبين لالتقاط صورة مع بومستيد في معرض دبي لبناء الأجسام



توافدت أعداد كبيرة من المعجبين لالتقاط الصور التذكارية مع الكندي كريس بومستيد، في مشهد يجسد الشعبية العالمية، التي يتمتع بها أحد أعظم أبطال رياضة بناء الأجسام.



وتحول جناح بومستيد في معرض دبي لبناء الأجسام إلى مركز جذب رئيسي داخل المعرض، إذ اصطفت طوابير طويلة من الزوار تعبيراً عن إعجابهم بنجمهم المفضل، الذي تجاوز تأثيره حدود الرياضة، ليصبح رمزاً عالمياً للإلهام والانضباط الذاتي.



ويمتلك بومستيد، المعروف بلقبه الشهير «سي بوم»، قاعدة جماهيرية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة ما يقرب عن 26 مليون شخص على إنستغرام، ما يجعله من أكثر الرياضيين تأثيراً في العالم.



ورسخ بومستيد مكانته في تاريخ رياضة بناء الأجسام، بعد تحقيقه إنجازاً استثنائياً بفوزه بلقب «مستر أولمبيا» 6 مرات متتالية، آخرها العام الماضي، والتي أعلن على أثرها اعتزاله المنافسة.