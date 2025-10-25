الإمارات ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات في اليوم الرابع من آسياد البحرين



رفعت دولة الإمارات رصيدها إلى 6 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين في المركز السابع بجدول الترتيب العام ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

وواصل منتخب الإمارات للفنون القتالية المختلطة تألقه على الساحة القارية، بعد أن نجح في حصد ميداليتين في منافسات الفنون القتالية المختلطة التقليدية، حيث حصد سالم الحمود لاعب منتخبنا الوطني للألعاب القتالية الميدالية الذهبية بوزن 75 كغ بعد تغلبه على نظيره الأفغاني أحمد فاياز في المباراة النهائية، فيما توجت لاعبتنا غلا الحمادي بالميدالية البرونزية بوزن 50 كغ بنات بعد فوزها على كوبانيشبيكوفنا مريام من قيرغيزستان.



وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: هذا الإنجاز يأتي ثمرة لمسار إعداد متكامل بدعم مباشر من القيادة الرشيدة التي وفرت البيئة المثالية لتطوير هذه الرياضة، ما يميز مشاركتنا في هذه البطولة أن الأداء جاء منسجماً مع خططنا الطموحة لبناء جيل قادر على المنافسة القارية والدولية. لدينا رؤية واضحة وبرامج مدروسة، واللاعبون يترجمون هذه الرؤية على أرض الواقع بثقة عالية وروح قتالية مميزة.

بدوره قال سالم الحمود، الفائز بالميدالية الذهبية لوزن 75 كجم في منافسات الفنون: تمثل هذه اللحظة نقطة تحول في مسيرتي. خضت نزالات قوية منذ اليوم الأول، وكنت مستعداً ذهنياً وبدنياً لكل جولة. النهائي كان اختباراً حقيقياً أمام خصم صعب، لكن ثقتي في نفسي وفي خطة المدرب منحتني الأفضلية. هذه الذهبية ثمرة عمل شاق، وتضحيات كبيرة طوال فترة الإعداد. أتطلع إلى ترجمة هذا الإنجاز في مشاركات قادمة، وتحقيق المزيد من النجاحات باسم الإمارات».



من جانبها قالت غلا الحمادي، الحاصلة على الميدالية البرونزية لوزن 50 كجم: «دخلت البطولة بعقلية الفوز وليس الاكتفاء بالمشاركة، الحصول على البرونزية في هذا المستوى القاري يمنحني دافعاً أكبر للاستمرار في التطور، وسأعود إلى التدريبات بعزيمة أقوى من أي وقت مضى، لأن طموحي هو الذهب في المرات القادمة».

وكان منتخبنا الوطني لألعاب القوى قد حصد 4 ميداليات ملونة من خلال أروى علي عداءة منتخبنا الوطني صاحبة الميدالية الذهبية بسباق 100 متر، كما فازت عداءتنا عائشة محمد بالميدالية الذهبية بسباق 400 متر للشابات، وحقق سعيد عمر عداء منتخبنا الوطني الميدالية الفضية في سباق 400 متر للشباب، وحصل محمد عادل العلي على الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً.



على جانب آخر، تأهل لاعبا منتخبنا الوطني للمواي تاي آية الإشعري وعصام خليل إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، وجاء تأهل آية الإشعري بعد فوزها في منافسات وزن 48 كغ، فيما تأهل عصام خليل عن وزن 57 كغ، ليواصلا مشوارهما بثقة نحو المنافسة على الميداليات في البطولة القارية، إذ تقام منافسات الدور نصف النهائي مساء اليوم بمركز البحرين العالمي للمعارض.

كما حل منتخبنا الوطني لقفز الحواجز في المركز الخامس بمسابقة الفرق محققاً 244.15 ثانية بمشاركة الفرسان، إذ مثّل منتخبنا الوطني كلّ من مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي ويتبقى لمنتخبنا الوطني منافسات الفردي لقفز الحواجز التي تقام غداً الأحد.