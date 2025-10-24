5 لاعبين ولاعبات يمثلون الرياضات الإلكترونية في «الألعاب الآسيوية»



أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، اليوم، عن اختيار 5 لاعبين ولاعبات للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية للشباب، والمقامة حالياً في مملكة البحرين.



ويشارك منتخب الإمارات للرياضات الإلكترونية في ثلاث منافسات، إذ تخوض اللاعبة سارة الجنيبي منافسات «كرة القدم الإلكترونية» للسيدات، فيما ينافس هلال المري في «قتال الشوارع»، ويخوض منافسات لعبة «روكيت ليج» كل من حمدان المرزوقي ومحمد الحوسني ونهيان الشحي.



وكانت البعثة قد غادرت اليوم إلى البحرين استعداداً للمشاركة.



وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لجهود الاتحاد في تمكين المواهب الوطنية الشابة، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة من خلال الاحتكاك بأفضل اللاعبين في القارة الآسيوية، كما تحظى بدعم ومتابعة من اللجنة الأولمبية الوطنية.