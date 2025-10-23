ميدالية تاريخية للإمارات في «رمي المطرقة» بـ«الألعاب الآسيوية للشباب»



أهدى اتحاد ألعاب القوى دولة الإمارات الميدالية الأولى في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، بعدما نجح محمد عادل العلي في حصد الميدالية البرونزية بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متراً.



وتوج اللاعب الصيني وانج زي بالمركز الأول بمسافة 68.22 متراً، فيما فاز الأوزبكي نوسيروف بالميدالية الفضية والمركز الثاني بمسافة 67.85 متراً.



ولم يسبق للإمارات تحقيق أي ميداليات ملونة في المشاركتين السابقتين عامي 2009 في النسخة الأولى من الدورة بسنغافورة، والنسخة الثانية في نانجينج بالصين عام 2014، ليصبح الرامي محمد عادل العلي أول رياضي يحصل على ميدالية للدولة في هذا المحفل القاري الكبير.



وأهدى اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى هذا الإنجاز التاريخي إلى قيادتنا الرشيدة، التي وفرت كل سبل الدعم والرعاية للرياضة والرياضيين في دولتنا الحبيبة، وإلى شعب الإمارات الذي يقف دائماً خلف أبنائه في مختلف الميادين.



وقال: «فوز لاعبنا محمد عادل العلي بالميدالية البرونزية في مسابقة إطاحة المطرقة يمثل لحظة فخر كبيرة، إذ تعد أول ميدالية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، وهو إنجاز يترجم ثمار العمل المتواصل وجهود الاتحاد في إعداد جيل واعد من أبطال ألعاب القوى القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة».



وأضاف: «نعتبر هذه الميدالية نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات في المحافل القارية والدولية، ودافعاً قوياً لمواصلة الاستثمار في المواهب الشابة وتطوير برامج التدريب والاحتكاك الخارجي لرفع مستوى لاعبينا، نشكر وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المستمر، ونثمن جهود الأجهزة الفنية والإدارية وكل من أسهم في هذا الإنجاز الذي يسجل باسم رياضة الإمارات».