فيصل الزعابي رئيساً لاتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فوز عضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط.

وذلك على هامش مشاركة منتخب الإمارات في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين، التي أُقيمت في الهند منتصف مايو الجاري.وجاء فوز الزعابي بمنصب رئيس اتحاد غرب آسيا بالتزكية، تقديراً للجهود التي يبذلها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية في نشر ثقافة ممارسة رياضة مصارعة الذراعين، من خلال تنظيم البطولات المحلية والدولية والمشاركة الفاعلة في البطولات القارية.

يذكر أن الإمارات استضافت بطولة آسيا لمصارعة الذراعين في عجمان عام 2023 بتنظيم الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنيةوبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية للأسرة الرياضية المنصب الدولي الجديد.

مؤكداً أنه يعكس مكانة الرياضة الإماراتية في كافة المجالات التنافسية والإدارية الثقة في أبناء الإمارات بخبراتهم الواسعة.وأكد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام للاتحاد أن المنصب الدولي الجديد سيسهم بتعزيز ممارسة مصارعة الذراعين في الإمارات ودول غرب آسيا من خلال تنظيم البطولات ورفع مستوى المنافسات وأن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لن يدخر الجهد لإنجاح مهمة الزعابي.