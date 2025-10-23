آروى علي تضمن مقعداً للإمارات في نصف نهائي سباق 100 متر بالألعاب الآسيوية للشباب



نجحت آروى علي عداءة منتخبنا الوطني في تحطيم الرقم القياسي بسباق 100 متر شابات كأفضل زمن مسجل في دورات الألعاب الآسيوية للشباب بزمن 11:84 ثانية لتتأهل للدور نصف النهائي، كما تأهلت كذلك عداءة منتخبنا الوطني ليلى أحمد إلى الدور نصف النهائي بسباق 100 متر شابات بزمن 11:99 ثانية، فيما حل عبدالعزيز عيد في المركز السابع بذات المسابقة لفئة الشباب بزمن قدره 11.47 ثانية.



وخاض وفدنا الرياضي الخميس غمار 9 ألعاب ضمن فعاليات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة (22 ـ 31) من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة يتنافسون في 26 رياضة موزعة على 253 مسابقاً، وذلك في اليوم الثاني من الدورة عقب افتتاحها رسمياً مساء أمس بمركز البحرين العالمي للمعارض.



وفي منافسات كرة السلة 3x3 للشباب استطاع منتخبنا الوطني الفوز على نظيره التركماني بالمباراة الأولى بنتيجة 21 – 12 مقدمين عرضاً مميزاً وأداءً منظماً أغلب فترات المباراة، قبل أن يخسر المنتخب في مباراته الثانية من منتخب الصين تايبيه بنتيجة 18 – 11، فيما خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة 3x3 للشابات المباراتين أمام كل من كازاخستان والصين تايبيه بنتيجة 19 – 4 و21 – 3 على الترتيب.



وشارك ثلاثي منتخبنا الوطني للترايثلون في مسابقة السرعة لفئة الفردي للشباب، حيث حقق ديسكتر بوتون المركز الأول عربياً وخليجياً بزمن وقدره 29.45 دقيقة في المركز الرابع عشر ضمن جدول الترتيب العام، فيما حل ماتيو جرين في المركز التاسع عشر بزمن وقدره 30.28 دقيقة، وسجل كذلك علي الكعبي زمناً وقدره 32.27 دقيقة.



ويواجه منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب مساء اليوم نظيره الكويتي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف منتخب إيران المتصدر بفارق الأهداف، حيث يخوض منتخبنا اللقاء وفي رصيده نقطتان من مباراتين، بعد أن خسر الأولى من نظيره الصيني بنتيجة 40 – 25، وفاز في المباراة الثانية على كازاخستان بنتيجة 35 – 27، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من المجموعتين (أ، ب).



كما يبدأ منتخبنا الوطني لقفز الحواجز مشواره في دورة الألعاب الآسيوية للشباب مساء اليوم بمنافسات الجولة الأولى لفئة الفرق والتي يشارك فيها 46 فارساً من 12 دولة، ويمثل منتخبنا الوطني فيها كلّ من مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي.



ويخوض مساء اليوم كذلك علي مسهل منافسات الأدوار التمهيدية للملاكمة، حيث يواجه اللاعب الباكستاني حسين جياد بمنافسات وزن 54 كغ، فيما يواجه معاذ محمد نظيره الأوزبكي موروديللوف دييوربيك بمنافسات وزن 75 كغ.



كما يلاقي عصام خليل لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي نظيره الصيني غو جونشيانغ بمنافسات دور الــ16 لوزن 57 كغ.