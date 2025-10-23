الشقيقان المسيبي يتأهلان إلى دور الـ 32 في دولية الإمارات للطاولة





تأهل الشقيقان محمد وأحمد المسيبي، لاعبا منتخبنا الوطني لكرة الطاولة، إلى الدور 32 لفئة تحت 15 سنة، ضمن بطولة الإمارات الدولية للشباب والناشئين المقامة حالياً بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر، والتي ينظمها اتحاد كرة الطاولة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم من مجلس دبي الرياضي بمشاركة 265 لاعباً ولاعبة من 26 دولة.



وجاء تأهل محمد المسيبي بعدما تصدر المجموعة السابعة من فوزين على الكازاخستاني سلطان سيريكي والكويتي عقيل المطوع، فيما تأهل شقيقه أحمد بعد تصدره للمجموعة الثالثة بالفوز على الكويتي خالد الدليمي والقطري إياد جميل، فيما خرج راشد سعيد لاعب المنتخب من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة.



وشهد اليوم الثالث من البطولة تتويج أبطال وبطلات فئة تحت 13 و17 سنة للأولاد والإناث، حيث توج الإندونيسي محمد جونيندرا بلقب فئة تحت 17 سنة للشباب بفوزه بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية على نيكيتا ريباكوف الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي، والذي حصل على المركز الثاني، فيما فازت الهندية كافيا بهات بلقب تحت 17 سنة للإناث، بفوزها في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على زلاتا تيريخوفا التي تلعب تحت علم الاتحاد الدولي.



وأحرز ماتفي مانانكوف، الذي يلعب تحت علم الاتحاد الدولي لقب فئة تحت 13 سنة للأولاد بفوزه في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الهندي براتيك تولساني، فيما فازت سي جيه تشين من الصين تايبيه بلقب تحت 13 سنة للإناث بفوزها بنتيجة 3-0، على الهندية تانيشكا كالبهايراف.



وحضر المنافسات ومراسم التتويج، عمار خلف الشامسي، شيخة الشامسي، وراشد عبدالحميد، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة، كما حضر المنافسات حسن الزرعوني، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة الطاولة مدير البطولة.



وكان راشد سعيد لاعب منتخبنا قد خسر أمام الهندي براتيك تولساني في دور الـ 16 لفئة تحت 13 سنة بنتيجة 0-3، فيما خسر في نفس الفئة محمد المسيبي أمام السنغافوري أنج راي تينج بنتيجة 1-3، وخرج علي الحواي من الدور نفسه لفئة تحت 17 للشباب بالخسارة 0-3، أمام الإندونيسي محمد جونيندرا الفائز باللقب، وودع أحمد المسيبي ويوسف الحواي من دور الـ 32 للبطولة.

ويمثل المنتخب في البطولة 11 لاعباً في فئات تحت 11 و13 و15 و17 و19 سنة، بالإضافة إلى لاعبي الأندية المشاركين، ويشهد اليوم الرابع والأخير من التتويج، غداً الجمعة، إقامة منافسات في فئات تحت 11 و15 و19 سنة للأولاد والإناث.

تأكيد



وأكدت شيخة الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، أن البطولة باتت من الأحداث الدولية المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للعبة، والذي حرص على إعلان توقيت النسخة الرابعة من الآن في ظل الاهتمام الكبير من دول كثيرة للمشاركة سنوياً، وقالت: «يكفي أن العدد في هذه النسخة فاق التوقعات، وسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد المشاركين، وأيضاً في عدد المصنفين الذين يشاركون في كل فئة، ونجاح تنظيم البطولات ليس بغريب على الإمارات التي يستضيف كبرى الأحداث العالمية، ولدينا كفاءات متميزة من المواطنين ولديهم خبرات كبيرة في التنظيم والإدارة، كما أن الإمارات لها سمعة عالمية وبمجرد الإعلان عن أي حدث في الإمارات تتسابق الدول للمشاركة».



وأضافت: «تنظيم هذه البطولة سنوياً من شأنه أن يحفزنا لزيادة القاعدة، خصوصاً أن البطولة تبدأ بفئة تحت 11 سنة للأولاد والإناث، وخلال الفترة المقبلة من عملنا بالاتحاد ستكون هناك مشروعات عدة تخدم الصغار من أجل زيادة القاعدة واكتشاف المواهب من بوابة المدارس، ومع اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم واتحاد الرياضة المدرسية، من أجل أن تكون كرة الطاولة ضمن الألعاب المدرجة في المدارس والاتحاد دائماً يقدم الدعم لكل الجهات من خلال توفير الأدوات اللازمة للعبة، وكرة الطاولة من الرياضات المجتمعية، ولكنها تحتاج الخروج من دائرة الهواية والترفيه إلى المنافسة في البطولات، والمستقبل يبشر بالخير في ظل اهتمام الاتحاد بالمراحل السنية وتنظيم بطولة سنوية بهذا الحجم في 12 مسابقة».