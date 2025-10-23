8 ميداليات للإمارات في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر



أحرز محمد شهاب، لاعب المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر، ميداليتين جديدتين في منافسات البطولة العربية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.



وحصل شهاب، الأربعاء، على الميدالية الذهبية في مسابقة 6 كرات سنوكر، والفضية في مسابقة فردي الرجال سنوكر.



وبذلك ارتفعت حصيلة المنتخب الوطني إلى 8 ميداليات ملونة موزعة ما بين: فضية في منافسات الفرق للسنوكر، وبرونزيتين في منافسات الزوجي وفردي الناشئين للبلياردو، وذهبية الفردي للبلياردو 9 كرات، وبرونزية الفردي 6 كرات، وفضية في منافسات الأساتذة، بالإضافة إلى الميداليتين الأخيرتين.