المطروشي ثانياً في ماسترز «آسيوي التجديف»

أحرز بطلنا حمد المطروشي قائد منتخبنا الوطني لقوارب التجديف، المركز الثاني في الفردي «رجال ماسترز» ضمن فئات بطولة آسيا في القاعة التي انطلقت، أول من أمس، وتختتم بعد غدٍ بمدينة باتايا التايلاندية.

وتمكن حمد المطروشي من التفوق على كثير من أبطال القارة بعد منافسة قوية أوصلته إلى المركز الثاني في البطولة في إنجاز متميز للبطل الإماراتي.

كما نجح بطلنا حمد المطروشي في احتلال المركز الرابع في الفردي رجال وزن خفيف في نتيجة مميزة جاءت بعد منافسة قوية . وعرفت البطولة مشاركة 12 لاعباً من 7 دول من القارة الآسيوية هي الإمارات وكوريا وإيران وتايلاند وماليزيا وباكستان والهند .