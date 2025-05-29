جولة «دي بي ورلد» تتوج بأفضل حدث رياضي في الشرق الأوسط

حققت جولة «دي بي ورلد» للغولف، نجاحاً بارزاً في الحفل السنوي لجوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط «SPIA»، بحصولها على الجائزتين الذهبيتين هذا العام وهي جائزة أفضل حدث رياضي رئيسي، عن بطولة جولة «دي بي ورلد» في دبي، وجائزة التميز في الاستدامة عن برنامج غرين درايف.

تحتفي الجائزة بالفعاليات الرياضية الكبرى البارزة التي أقيمت في الشرق الأوسط، والتي برهنت على تميزها في التنظيم، والتأثير والإرث، وحطمت بطولة جولة دي بي ورلد الرقم القياسي لأكبر عدد من المتفرجين على الإطلاق بين جميع بطولات الغولف في دولة الإمارات.

مدعومةً باستراتيجية تسويقية رائدة في هذا القطاع وابتكارات جديدة تركز على المشجعين، واستقطبت مجموعة متنوعة من الرعاة ما يؤكد أن الحدث يسهم في تعزيز السياحة الدولية إلى دبي.

كما حصدت جولة دي بي ورلد جائزة المركز الأول في فئة التميز في الاستدامة عن برنامجها «غرين درايف».

ومن خلال مبادرة «غرين درايف»، تُعدّ جولة دي بي ورلد للغولف، الجولة الاحترافية الوحيدة التي تلتزم بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040.

ويُعدّ تطبيق تقنيات مبتكرة موفرة للطاقة في الفعاليات جزءاً أساسياً من استراتيجية «غرين درايف»، حيث تُشكّل بطولات سلسلة رولكس الرائدة في الشرق الأوسط منصات اختبار رئيسية.

وقال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط: «بهاتين الجائزتين، يرتفع عدد جوائز قطاع الرياضة المرموقة التي حصدتها جولة دي بي ورلد على مستوى العالم إلى 12 جائزة خلال الأشهر الـ18 الماضية.

مما يُظهر تقدير المنظمات الدولية لالتزامنا بالابتكار، نود أن نتقدم بالشكر لشريكنا الرئيسي موانئ دبي العالمية، وجميع شركائنا على مساعدتنا في تقديم تجربة لا تُنسى للجماهير».