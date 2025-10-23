شطرنج الشارقة يشارك في مونديال الأندية والبطولة العربية



ضرب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج موعداً مع الإنجاز بعد الفوز بلقب الدوري العام للرجال، آخر بطولات موسم 2025، كما حقق النادي عدداً من المكاسب الفنية، أبرزها الفوز بدرع التفوق العام للموسم، والتأهل إلى بطولة الأندية العربية، كما يشارك النادي في بطولة العالم للأندية ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل النادي الحافل بالبطولات.



وتأتي المشاركة في المونديال بعد النجاحات التي حققها النادي في الفترة الماضية، حيث تفوق نادي الشارقة على فئة الرجال، إذ نجح في حصد لقب الدوري في جميع المراحل السنية، حيث فاز في فئات 10 سنوات، 14 سنة، و18 سنة، ليحقق السيطرة الكاملة على جميع الألقاب في المسابقات المحلية، وهو إنجاز غير مسبوق على الرقعة الشطرنجية.



وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن سعادته بهذا الإنجاز والسيطرة على الألقاب في كل المراحل السنية وصولاً إلى فئة الرجال، مؤكداً أن هذا التفوق يعكس نجاح استراتيجية النادي في رعاية المواهب الشابة وتطوير اللاعبين عبر جميع المراحل السنية، مع الحفاظ على مستوى تنافسي عالٍ للفريق الأول، ليظل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رمزاً للتميز والريادة على مستوى الدولة والمنطقة.



وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي، والذي تابع الجولة الأخيرة من الدوري، أن هذه الإنجازات تمثل مسؤولية كبيرة على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ومجلس إدارة النادي، الذي يعمل وفق منظومة متكاملة وبروح الفريق الواحد للحفاظ على هذه المكتسبات وتطويرها، مع التركيز على تمثيل الدولة بأفضل صورة خلال مشاركات النادي في بطولتي العالم والأندية العربية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى منصات التتويج، ونشكر جميع من ساهم في هذه الإنجازات من أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين لهم دور كبير في صناعة هذا الإنجاز.



وأشار إلى أن السيطرة على جميع المراكز الأولى في المراحل السنية تكشف حجم العمل الكبير والجهد المبذول في تطوير المواهب الصغيرة، مؤكداً أن النادي يعمل على دفع اللاعبين الصغار للعب في مراحل سنية أكبر وصولاً إلى فريق الرجال، بما يسهم في تطوير مستوياتهم وغرس ثقافة المنافسة والإنجاز منذ المراحل الأولى.