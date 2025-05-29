«دولية دبي للشطرنج» تدشن نسختها 25 بجولة افتتاحية مثيرة

دشنت بطولة دبي المفتوحة للشطرنج نسختها الـ25، أول من أمس، في قاعة الشيخ راشد بن حمدان بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 182 لاعباً من 37 دولة.

وأعطى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي شارة انطلاقة الجولة الأولى بحضور خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية وأعضاء اتحاد الإمارات للشطرنج.

دشّن الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني محمد مرادلي مشوار الدفاع عن لقبه بنجاح بعد فوزه في الجولة الأولى على الإسرائيلي برونشتين، ونسج على منواله الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سيرين المصنف الأول في البطولة، الذي تفوق على مواطنه أستاذ الاتحاد الدولي أكشاي بورقاونكار.

وجاءت الجولة الأولى مثيرة وحافلة بالمفاجآت، حيث تعادل الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سرغسيان شانت مع الهندي جيمي جوبين، وتعادل الصربي ألكسندر أنديشن مع الهندي ساها نيلاش.

وخسر الأستاذ الدولي الكبير السنغافوري تين جينغايو من الأستاذ الدولي الهندي هارشافردان، كما شهدت الجولة الأولى خسارة لاعبينا إبراهيم سلطان وعمران الحوسني.

ولحساب منافسات الفئة «ب»، سقط الأرميني مانوكيان سارغيس، المصنف الأول، في فخ التعادل مع الروسي ديميتري نوفودفورسكي، فيما حقق المصنف الثاني اللاعب اليوناني اناستاسيوس بافليدس فوزاً على الهندي محمد شايان، واستهل الليبي يوسف الحصادي، مشوار الدفاع عن لقبه بنجاح بعدما تغلب على اللاعب الإماراتي يحيي شعيب.

وأكد سعيد حارب أن احتفال البطولة بيوبيلها الفضي (25 عاماً) يعكس أهميتها ومكانتها ضمن البطولات الشطرنجية وأجندة الفعاليات الرياضية في دبي، وقال:

تحظى لعبة الشطرنج بأهمية بالغة في دبي، التي استضافت أول أولمبياد شطرنجي في المنطقة عام 1986، وتواصل هذه البطولة جذب أفضل اللاعبين والمصنفين في العالم.

وأضاف: تناسب أجندة الفعاليات الرياضية في دبي جميع الثقافات وتلبي مختلف الأذواق، من بينها الشطرنج التي تحظى بشعبية واسعة بين الشباب ومختلف الأعمار بشكل عام.

وأوضح حارب أن نادي دبي للشطرنج والثقافة يعتبر أحد أبرز الأندية العريقة المتخصصة في لعبة الأذكياء، وقدم العديد من الأبطال يتقدمهم سعيد أحمد سعيد.

عراقة

من جهته، قال خالد علي بن زايد الفلاسي إن احتفال البطولة بيوبيلها الفضي، يعكس عراقتها ودورها الكبير في إثراء الحركة الشطرنجية لسنوات طويلة.

وأضاف: تحقق بطولة دبي المفتوحة للشطرنج طموحات لاعبي الشطرنج في الإمارات وفي العالم، لطالما انطلق منها العديد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، ونعمل باستمرار على تطويرها بما يعزز مكانتها التاريخية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة أن بطولة دبي واحدة من أقدم البطولات في المنطقة ولعبت دوراً في الارتقاء بمستويات لاعبي الإمارات، بفضل استضافتها لكبار المصنفين في العالم.

تقام البطولة على النظام السويسري من 9 جولات، بزمن تفكير قدره 90 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة.

ويتولى الحكم الدولي الإماراتي ماجد العبدولي رئاسة لجنة التحكيم، بمشاركة طاقم من الحكام الدوليين والمحليين ويبلغ مجموع جوائزها 52 ألف دولار.