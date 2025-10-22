الإمارات تفوز بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات لولاية ثالثة



فازت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات بعضوية لجنة الموافقة لصندوق دعم القضاء على المنشطات، وذلك لولاية ثالثة على التوالي، ممثلة بالدكتورة مي الجابر، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، عن المجموعة الإقليمية الخامسة (ب)، خلال مؤتمر الأطراف العاشر (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، المنعقد في مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2025.



ويعد هذا الفوز تتويجاً لمكانة دولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وترسيخاً لسمعتها المرموقة في مجال النزاهة ومكافحة المنشطات، وتعزيز الشفافية في الرياضة.



وتعتبر لجنة الموافقة إحدى أهم اللجان التابعة لصندوق دعم القضاء على المنشطات، حيث تتولى مسؤولية دراسة واعتماد طلبات تمويل المشاريع والمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز برامج مكافحة المنشطات والتثقيف الرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة تحت مظلة منظمة اليونسكو.



وأعربت الدكتورة مي الجابر عن اعتزازها بهذا الإنجاز الإماراتي، وقالت: «يشرفني أن أمثل دولة الإمارات والمجموعة الإقليمية الخامسة (ب) في لجنة الموافقة، وأن أواصل الإسهام في تطوير سياسات تمويل المشاريع التي تدعم الرياضة النظيفة وتكرس مبادئ النزاهة على المستوى العالمي».



وأضافت: "هذا الفوز يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات في المحافل الدولية، وهو ثمرة دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الرياضة النظيفة، والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لضمان بيئة رياضية عادلة وآمنة لجميع الرياضيين".



من جانب آخر التقى وفد الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتورة مي الجابر مع علي عبدالله الحاج، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك على هامش مشاركة وفد الدولة في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف (COP10) للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، الذي تستضيفه منظمة اليونسكو في باريس.

وخلال اللقاء جرى استعراض جهود الدولة في تعزيز النزاهة والشفافية في الرياضة، وسبل تطوير التعاون مع منظمة اليونسكو لدعم المبادرات والبرامج الدولية الهادفة إلى مكافحة المنشطات وحماية الرياضيين وضمان بيئة رياضية عادلة وآمنة.



كما بحث الجانبان أهمية الدور الذي تقوم به الإمارات في المحافل الدولية الخاصة بالرياضة النظيفة، والتزامها المستمر بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة المنشطات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكدت الدكتورة مي الجابر خلال اللقاء أن مشاركة دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف العاشر تعكس الحرص على دعم القيم الأخلاقية في الرياضة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أن الشراكة مع منظمة اليونسكو تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود العالمية لمواجهة تحديات المنشطات وحماية نزاهة المنافسة الرياضية.



من جانبه أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات في اليونسكو بدور الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وجهودها في تنفيذ البرامج الوطنية الهادفة إلى التوعية والتثقيف الرياضي، مؤكداً دعم البعثة الدائمة لجهود الوكالة في تعزيز حضور الدولة في المحافل الرياضية الدولية ذات الصلة.